Армия РФ обстреляла склад с гуманитаркой в Херсоне. Есть пострадавшие

Днем 5 января российские оккупанты снова ударили по Херсону. "Прилетело" по жилому дому. Также в результате попадания снаряда произошел пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь. Четверо человек ранены.

Оккупанты попали в склад с гуманитаркой в Херсоне

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона 5 января. Из-за атаки загорелся склад с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.

Прилетело по жилому дому, а также в результате попадания произошел пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь, – говорится в сообщении ОВА. Поделиться

Пострадала 69-летняя женщина, отказавшаяся от госпитализации.

В больницу обратились трое херсонцев – 22, 23 и 46 лет. В настоящее время врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим, – добавили в ОВА. Поделиться

Обстрелы Херсонщины: что известно

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата региона РФ в феврале 2022 года.

Так, 26 декабря оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний сотрудник полиции в Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.

А ночью на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинской громады. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.