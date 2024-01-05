Армия РФ ударила дронами по модульному городку в Херсонской области. Есть пострадавшие

Этой ночью с российских дронов сбросили взрывчатку на село Высокое Тягинской громады Херсонской области. Россияне попали по административному зданию и модульному городку.
Российские дроны атаковали модульный городок в Высоком
В ночь на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинской громады. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
Как рассказал глава ОВА, в больницу доставили 50-летнего мужчину.
Кроме того, пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс.
Обстрелы Херсонской области
Армия РФ постоянно обстреливают Херсон и область.
В частности, 4 января российские войска обстреляли село Станислав Херсонской области. Из-за атаки в населенном пункте исчез свет. Два человека ранены, один человек погиб.
Кроме того, в этот день оккупанты ударили по Новотягинке. Из-за обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу.
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