Армия РФ ударила дронами по модульному городку в Херсонской области. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила дронами по модульному городку в Херсонской области. Есть пострадавшие

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
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Этой ночью с российских дронов сбросили взрывчатку на село Высокое Тягинской громады Херсонской области. Россияне попали по административному зданию и модульному городку.

Российские дроны атаковали модульный городок в Высоком

В ночь на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинской громады. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Этой ночью российская армия атаковала тремя беспилотниками типа Shahed Высокое в Тягинской громаде. Удары пришлись по административному зданию и модульному городку, – рассказал он.

Как рассказал глава ОВА, в больницу доставили 50-летнего мужчину.

У него диагностировали ранения брюшной полости и печени. Еще один житель, 43 лет, получил ранение спины и плеча. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, – отметил Прокудин.

Кроме того, пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс.

Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до момента вражеского обстрела, – добавил он.

Обстрелы Херсонской области

Армия РФ постоянно обстреливают Херсон и область.

В частности, 4 января российские войска обстреляли село Станислав Херсонской области. Из-за атаки в населенном пункте исчез свет. Два человека ранены, один человек погиб.

Кроме того, в этот день оккупанты ударили по Новотягинке. Из-за обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

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