Армія РФ вдарила дронами по модульному містечку на Херсонщині. Є постраждалі

Цієї ночі з російських дронів скинули вибухівку на село Високе Тягинської громади Херсонської області. Росіяни поцілили по адміністративній будівлі та модульному містечку.
Російські дрони атакували модульне містечко у Високому
В ніч на 5 січня російська армія вдарила трьома "шахедами" по Високому Тягинської громади. Під обстріл потрапило модульне містечко, 7 людей постраждали.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
Як розповів голова ОВА, до лікарні доставили 50-річного чоловіка.
Крім того, пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес.
Обстріли Херсонської області
Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область.
Зокрема, 4 січня російські війська обстріляли село Станіслав Херсонської області. Через атаку в населеному пункті зникло світло. Двоє людей поранено, один чоловік загинув.
Крім того, цього дня окупанти ударили по Новотягинці. Через обстріл поранення отримала 52-річна жінка. Її доправили до лікарні.
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