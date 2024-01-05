Армія РФ вдарила дронами по модульному містечку на Херсонщині. Є постраждалі

Цієї ночі з російських дронів скинули вибухівку на село Високе Тягинської громади Херсонської області. Росіяни поцілили по адміністративній будівлі та модульному містечку.

Російські дрони атакували модульне містечко у Високому

В ніч на 5 січня російська армія вдарила трьома "шахедами" по Високому Тягинської громади. Під обстріл потрапило модульне містечко, 7 людей постраждали.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу “Shahed” по Високому Тягинської громади. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку, – розповів він. Поширити

Як розповів голова ОВА, до лікарні доставили 50-річного чоловіка.

У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці, – зазначив Прокудін. Поширити

Крім того, пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес.

Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу, – додав він. Поширити

Обстріли Херсонської області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область.

Зокрема, 4 січня російські війська обстріляли село Станіслав Херсонської області. Через атаку в населеному пункті зникло світло. Двоє людей поранено, один чоловік загинув.

Крім того, цього дня окупанти ударили по Новотягинці. Через обстріл поранення отримала 52-річна жінка. Її доправили до лікарні.