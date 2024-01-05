Армія РФ обстріляла склад з гуманітаркою у Херсоні. Є постраждалі

Вдень 5 січня російські окупанти знову вдарили по Херсону. “Прилетіло” по житловому будинку. Також внаслідок влучання снаряду сталася пожежа на складі, де зберігалася гуманітарна допомога. Четверо людей поранено.
Окупанти поцілили по складу з гуманітаркою у Херсоні
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона 5 січня. Через атаку спалахнув склад з гуманітаркою, четверо людей постраждали.
Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.
Постраждала 69-річна жінка, яка відмовилася від госпіталізації.
Обстріли Херсонщини: що відомо
Російські війська обстрілюють Херсон і правобережжя Херсонської області навіть після того, як українські сили оборони повернули ці населені пункти під свій контроль восени 2022 року після повного захоплення регіону РФ у лютому 2022 року.
Так, 26 грудня окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Крім того, поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської області та двоє цивільних.
А вночі на 5 січня російська армія вдарила трьома "шахедами" по Високому Тягінській громаді. Під обстріл потрапило модульне містечко, 7 людей постраждали.
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