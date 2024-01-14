Армия РФ атаковала Херсонщину дронами и КАБами. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Херсонщину дронами и КАБами. Есть пострадавшие

Полиция Херсонской области
Херсонщина
Read in English
Читати українською

14 января российские войска обстреливают мирные населенные пункты Херсонской области с дронов, в селе Львово ранен полицейский. Также на Змиевку, Красный Маяк и Берислав армией РФ было сброшено 9 авиабомб.

Российские террористы сбросили КАБы и ударили беспилотниками по Херсонщине

Армия РФ утром 14 января атаковала дроном служебный автомобиль полиции в селе Львов Херсонской области. Пострадал сотрудник полиции.

Об этом сообщила полиция Херсонской области в Telegram.

В результате незначительные травмы получил 50-летний полицейский, а транспортное средство механически повреждено, – пишет пресс-служба.

Также от удара беспилотника тяжелые травмы получил 54-летний житель Милового.

В частности, утром враг обстрелял из артиллерии Днепровское, в результате чего был поврежден частный дом. 63-летняя владелица дома получила взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение ноги.

В Шляховом в результате взрыва управляемой авиабомбы акубаротравму получил 27-летний сотрудник полиции. Кроме этого, враг атаковал КАБами Змиевку, Красный Маяк и Берислав. В общей сложности по населенным пунктам Бериславского района военные РФ с самолетов сбросили 9 управляемых авиабомб, – добавляет полиция.

Атака подразделения пожарной охраны в Станиславе

Утром 14 января российские войска сбросили взрывчатку с дрона-камикадзе на подразделение местной пожарной охраны в городе Станислав Херсонской области, в результате чего разрушены и ранены четыре огнеборца.

Отмечается, что оккупанты направили дрон-камикадзе на Станислав около 09:00.

В результате его взрыва поврежден пожарный автомобиль и получили ранения четверо сотрудников пожарной охраны. У них диагностировались контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы.

После оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации.

Во время атаки пожарные преодолевали последствия ночных обстрелов Станиславской громады. В результате ночного вражеского обстрела населенного пункта повреждены 20 частных домов, хозяйственные и другие нежилые постройки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ уничтожила модульные дома ВПЛ на Херсонщине – фото
Херсонская ОВА
Атака
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Херсон. Погибли два человека
Херсонская обласная прокуратура
Пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ атаковали подразделение пожарной охраны в Херсонской области. Есть раненые
Херсонская ОВА
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.