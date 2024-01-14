Армия РФ атаковала Херсонщину дронами и КАБами. Есть пострадавшие

14 января российские войска обстреливают мирные населенные пункты Херсонской области с дронов, в селе Львово ранен полицейский. Также на Змиевку, Красный Маяк и Берислав армией РФ было сброшено 9 авиабомб.
Российские террористы сбросили КАБы и ударили беспилотниками по Херсонщине
Армия РФ утром 14 января атаковала дроном служебный автомобиль полиции в селе Львов Херсонской области. Пострадал сотрудник полиции.
Об этом сообщила полиция Херсонской области в Telegram.
Также от удара беспилотника тяжелые травмы получил 54-летний житель Милового.
В частности, утром враг обстрелял из артиллерии Днепровское, в результате чего был поврежден частный дом. 63-летняя владелица дома получила взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение ноги.
Атака подразделения пожарной охраны в Станиславе
Утром 14 января российские войска сбросили взрывчатку с дрона-камикадзе на подразделение местной пожарной охраны в городе Станислав Херсонской области, в результате чего разрушены и ранены четыре огнеборца.
Отмечается, что оккупанты направили дрон-камикадзе на Станислав около 09:00.
В результате его взрыва поврежден пожарный автомобиль и получили ранения четверо сотрудников пожарной охраны. У них диагностировались контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы.
После оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации.
Во время атаки пожарные преодолевали последствия ночных обстрелов Станиславской громады. В результате ночного вражеского обстрела населенного пункта повреждены 20 частных домов, хозяйственные и другие нежилые постройки.
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