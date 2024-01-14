Войска РФ атаковали подразделение пожарной охраны в Херсонской области. Есть раненые

Утром воскресенья, 14 января, российские войска сбросили дрон-камикадзе на подразделение местной пожарной охраны в городе Станислав Херсонской области, в результате чего разрушены и ранены четыре огнеборца.

Войска РФ атаковали подразделение пожарной охраны в Херсонской области

Отмечается, что армия направила дрон-камикадзе на Станислав около 09:00.

В результате его взрыва поврежден пожарный автомобиль и получили ранения четверо сотрудников пожарной охраны. У них диагностировались контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы.

После оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации.

Во время атаки пожарные преодолевали последствия ночных обстрелов Станиславской общины. В результате ночного вражеского обстрела населенного пункта повреждены 20 частных домов, хозяйственные и другие нежилые постройки.

Российские войска снова атаковали гражданских украинцев в Херсонской области

Согласно данным Херсонской ОВА, в результате ударов армии РФ в течение 13 января еще 6 мирных украинцев были ранены.

За минувшие сутки противник совершил 103 обстрела, выпустив 406 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. Поделиться

Кроме того, отмечается, что по Херсону враг выпустил 28 снарядов.

Также отмечено, что солдаты РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области и припортовую инфраструктуру.