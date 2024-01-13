Армия РФ взимает резервы на левобережье Херсонщины — ОК "Юг"

Преступная армия РФ отмечает высокие потери на левом берегу Днепра в Херсонской области и взимает более опытные подразделения.
Что известно о ситуации на левобережье Херсона
По информации руководителя Объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк, российские военные преступники увеличивают интенсивность атак на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Гуменюк отметила, что интенсивность вражеских штурмовых действий зависит от погодных условий и оперативности снабжения боеприпасами.
Она подчеркнула, что сейчас российские оккупанты пытаются вернуть ту динамику боевых действий, которая наблюдалась ранее.
В частности, Гуменюк отметила, что в настоящее время количество вражеских штурмов в течение суток увеличилось до 9-19 атак.
Она также добавила, что сейчас стоит вопрос не об общем количестве оккупационных российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, а об эффективности и боеспособности вражеских подразделений.
Что известно о задействовании врагом резервных подразделений
До этого оккупанты использовали штурмовые подразделения типа “Storm-Z”, сформированные преимущественно из амнистированных для участия в войне русских заключенных.
Враг уже подтягивает резервы из десантных подразделений и морской пехоты.
Представительница ОК "Юг" подчеркнула, что украинские военные отражают все вражеские атаки в районе Крынков.
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