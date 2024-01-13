Армия РФ взимает резервы на левобережье Херсонщины — ОК "Юг"

Преступная армия РФ отмечает высокие потери на левом берегу Днепра в Херсонской области и взимает более опытные подразделения.

Что известно о ситуации на левобережье Херсона

По информации руководителя Объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк, российские военные преступники увеличивают интенсивность атак на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Гуменюк отметила, что интенсивность вражеских штурмовых действий зависит от погодных условий и оперативности снабжения боеприпасами.

На фоне того, что ежедневно мы фиксировали от 10 до 13 штурмовых действий в сутки, 2 и 3 штурмовых действия в сутки это резкое падение активности. Мы фиксировали, что они "собирались с мыслями", возможно ожидали прибытия новых подразделений, - объясняет спикер ОК “Юг”. Поделиться

Она подчеркнула, что сейчас российские оккупанты пытаются вернуть ту динамику боевых действий, которая наблюдалась ранее.

В частности, Гуменюк отметила, что в настоящее время количество вражеских штурмов в течение суток увеличилось до 9-19 атак.

В начале отстаивания плацдарма, когда враг пытался активно вести штурмовые действия – мы фиксировали и до 30 штурмовых действий в сутки. Исходя из того, какое количество окупантов сосредоточено на этом направлении, мы понимаем, что штурмовые действия будут системно продолжаться, - отмечает спикер ОК "Юг". Поделиться

Она также добавила, что сейчас стоит вопрос не об общем количестве оккупационных российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, а об эффективности и боеспособности вражеских подразделений.

Что известно о задействовании врагом резервных подразделений

До этого оккупанты использовали штурмовые подразделения типа “Storm-Z”, сформированные преимущественно из амнистированных для участия в войне русских заключенных.

Враг уже подтягивает резервы из десантных подразделений и морской пехоты.

Что говорит о желании повысить результативность штурмовых действий. Очевидно, что задачей военным руководством ставится прорвать нашу оборону и лишить плацдарма. "Наши подразделения максимально мощно отражают эти атаки и при поддержке контрбатарейной борьбы", - отметила Гуменюк. Поделиться

Представительница ОК "Юг" подчеркнула, что украинские военные отражают все вражеские атаки в районе Крынков.