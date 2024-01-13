Армія РФ стягує резерви на лівобережжя Херсонщини — ОК "Південь"

Злочинна армія РФ зазначає високих втрат на лівому березі Дніпра у Херсонській області і стягує більш досвідчені підрозділи.

Що відомо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталії Гуменюк, російські військові злочинці збільшують інтенсивність атак на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Гуменюк зазначила, що інтенсивність ворожих штурмових дій залежить від погодних умов та оперативності постачання боєприпасів.

На тлі того, що щоденно ми фіксували від 10 до 13 штурмових дій на добу, 2 й 3 штурмові дії на добу це різке падіння активності. Ми фіксували, що вони "збирались з думками", можливо очікували на прибуття нових підрозділів, - пояснює речниця ОК “Південь”. Поширити

Вона підкреслила, що наразі російські окупанти намагаються повернути ту динаміку бойових дій, яка спостерігалась раніше.

Зокрема, Гуменюк зазначила, що наразі кількість ворожих штурмів протягом доби збільшилась до 9-19 атак.

На початку відстоювання плацдарму, коли ворог намагався активно вести штурмові дії - ми фіксували й до 30 штурмових дій за добу. Виходячи з того, яка кількість окупантів зосереджена на цьому напрямку, ми розуміємо, що штурмові дії будуть системно продовжуватись, - зазначає речниця ОК “Південь”. Поширити

Вона також додала, що наразі стоїть питання не про загальну кількість окупаційних російських військ на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а про ефективність та боєздатність ворожих підрозділів.

Що відомо про задіяння ворогом резервних підрозділів

До цього окупанти використовували штурмові підрозділи типу “Storm-Z”, сформовані переважно з амністованих для участі у війні російських ув’язнених.

Наразі ворог вже підтягує резерви з десантних підрозділів та морської піхоти.

Що говорить про бажання підвищити результативність штурмових дій. Очевидно, що завданням військовим керівництво ставиться прорвати нашу оборону й позбавити плацдарму. Наші підрозділи максимально потужно відбивають ці атаки й за підтримки контрбатарейної боротьби, - зазначила Гуменюк. Поширити

Речниця ОК “Південь” підкреслила, що українські військові відбивають всі ворожі атаки в районі Кринків.