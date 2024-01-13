Армія РФ стягує резерви на лівобережжя Херсонщини — ОК "Південь"

Злочинна армія РФ зазначає високих втрат на лівому березі Дніпра у Херсонській області і стягує більш досвідчені підрозділи.
Що відомо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталії Гуменюк, російські військові злочинці збільшують інтенсивність атак на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Гуменюк зазначила, що інтенсивність ворожих штурмових дій залежить від погодних умов та оперативності постачання боєприпасів.
Вона підкреслила, що наразі російські окупанти намагаються повернути ту динаміку бойових дій, яка спостерігалась раніше.
Зокрема, Гуменюк зазначила, що наразі кількість ворожих штурмів протягом доби збільшилась до 9-19 атак.
Вона також додала, що наразі стоїть питання не про загальну кількість окупаційних російських військ на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а про ефективність та боєздатність ворожих підрозділів.
Що відомо про задіяння ворогом резервних підрозділів
До цього окупанти використовували штурмові підрозділи типу “Storm-Z”, сформовані переважно з амністованих для участі у війні російських ув’язнених.
Наразі ворог вже підтягує резерви з десантних підрозділів та морської піхоти.
Речниця ОК “Південь” підкреслила, що українські військові відбивають всі ворожі атаки в районі Кринків.
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