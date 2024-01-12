Армия РФ атаковала Херсон. Погибли два человека

Российские оккупанты обстреляли Херсон 12 января из артиллерии. Два человека погибли.
Россияне в очередной раз обстреляли Херсон
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, около 12:00 военные РФ по артиллерии обстреляли город Херсон.
Позже Херсонская областная прокуратура сообщила о двух погибших в результате обстрела РФ людей: женщина, которая находилась на улице и водитель припаркованного недалеко от авто.
Из-за попадания российского снаряда вспыхнул автомобиль. Спасатели потушили пожар.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Херсона
Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата региона РФ в феврале 2022 года.
Так, ночью на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинскому обществу. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали. Днем 5 января российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Из-за атаки вспыхнул состав с гуманитаркой, четыре человека пострадали.
Кроме того, 26 декабря оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний сотрудник полиции в Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-