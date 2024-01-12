Армия РФ атаковала Херсон. Погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Херсон. Погибли два человека

Херсонская обласная прокуратура
Пожар
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Российские оккупанты обстреляли Херсон 12 января из артиллерии. Два человека погибли.

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, около 12:00 военные РФ по артиллерии обстреляли город Херсон.

Позже Херсонская областная прокуратура сообщила о двух погибших в результате обстрела РФ людей: женщина, которая находилась на улице и водитель припаркованного недалеко от авто.

На месте прилета погибла женщина. Также в автомобиле обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается, говорится в сообщении.

Из-за попадания российского снаряда вспыхнул автомобиль. Спасатели потушили пожар.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсона

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата региона РФ в феврале 2022 года.

Так, ночью на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинскому обществу. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали. Днем 5 января российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Из-за атаки вспыхнул состав с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

Кроме того, 26 декабря оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний сотрудник полиции в Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.

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