Армія РФ атакувала Херсон. Загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Херсон. Загинуло двоє людей

Херсонська обласна прокуратура
Пожежа
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Російські окупанти обстріляли Херсон 12 січня з артилерії. Двоє людей загинули.

Росіяни вкотре обстріляли Херсон

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, близько 12:00 військові РФ з артилерії обстріляли місто Херсон.

Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила про двох загиблих внаслідок обстрілу РФ людей: жінка, яка перебувала на вулиці та водій припаркованого неподалік авто.

На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється, — йдеться в дописі.

Через влучання російського снаряда спалахнув автомобіль. Рятувальники загасили пожежу.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсона

Російські війська обстрілюють Херсон і правобережжя Херсонської області навіть після того, як українські сили оборони повернули ці населені пункти під свій контроль восени 2022 року після повного захоплення регіону РФ у лютому 2022 року.

Так, вночі на 5 січня російська армія вдарила трьома "шахедами" по Високому Тягінській громаді. Під обстріл потрапило модульне містечко, 7 людей постраждали. А вдень 5 січня російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Через атаку спалахнув склад з гуманітаркою, четверо людей постраждали.

Крім того, 26 грудня окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Крім того, поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської області та двоє цивільних.

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