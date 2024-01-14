Війська РФ атакували підрозділ пожежної охорони на Херсонщині. Є поранені

Уранці неділі, 14 січня, російські війська скинули дрон-камікадзе на підрозділ місцевої пожежної охорони у місті Станіслав Херсонської області, унаслідок чого є руйнування та поранено чотирьох вогнеборців

Війська РФ атакували підрозділ пожежної охорони на Херсонщині

Зазначається, окупанти скерували дрон-камікадзе на Станіслав близько 09:00.

Внаслідок його вибуху пошкоджено пожежний автомобіль та отримали поранення четверо співробітників пожежної охорони. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.

Під час атаки пожежники долали наслідки нічного обстрілу Станіславської громади. Унаслідок нічного ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі та інші нежитлові споруди.

Російські війська знову атакували цивільних українців на Херсонщині

Згідно з даними Херсонської ОВА, внаслідок ударів армії РФ протягом 13 січня ще 6 мирних українців були поранені.

За минулу добу противник здійснив 103 обстріли, випустивши 406 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. Поширити

Окрім того, наголошується, що по Херсону ворог випустив 28 снарядів.

Також вказано, що солдати РФ влучили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.