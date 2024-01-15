РФ атакувала пункт "швидкої" під Херсоном. Є четверо поранених

Що відомо про обстріл Станіслава армією РФ

Як повідомили в Нацполіції, внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль.

Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та "швидку".

Як розповіли правоохоронці, окупанти атакували Станіслав дронами.

Цілеспрямовано били по рятувальникам та пункту екстреної медичної допомоги, — зазначили у відомстві. Поширити

Крім того, опівночі російські військові гатили по населеному пункту з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці.

Атака підрозділу пожежної охорони у Станіславі

Вранці 14 січня російські війська скинули вибухівку з дрона-камікадзе на підрозділ місцевої пожежної охорони у місті Станіслав Херсонської області, унаслідок чого є руйнування та поранено чотирьох вогнеборців.

Зазначається, окупанти скерували дрон-камікадзе на Станіслав близько 09:00.

Внаслідок його вибуху пошкоджено пожежний автомобіль та отримали поранення четверо співробітників пожежної охорони. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.

Під час атаки пожежники долали наслідки нічного обстрілу Станіславської громади. Унаслідок нічного ворожого обстрілу населеного пункту пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі та інші нежитлові споруди.