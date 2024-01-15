РФ атаковала пункт "скорой" под Херсоном. Есть четверо раненых

Российские войска атаковали пункт "скорой" в Станиславе Херсонской области. Из-за обстрела ранения получили четверо спасателей.
Что известно об обстреле Станислава армией РФ
Как сообщили в Нацполиции, в результате сброса боеприпасов с БПЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль.
Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждено здание и "скорое".
Как рассказали правоохранители, оккупанты атаковали Станислав дронами.
Кроме того, в полночь российские военные били по населенному пункту по артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине.
Атака подразделения пожарной охраны в Станиславе
Утром 14 января российские войска сбросили взрывчатку с дрона-камикадзе на подразделение местной пожарной охраны в городе Станислав Херсонской области, в результате чего разрушены и ранены четыре огнеборца.
Отмечается, оккупанты направили дрон-камикадзе на Станислав около 09:00.
В результате его взрыва поврежден пожарный автомобиль и получили ранения четверо сотрудников пожарной охраны. У них диагностировались контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы.
После оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации.
Во время атаки пожарные преодолевали последствия ночных обстрелов Станиславской общины. В результате ночного вражеского обстрела населенного пункта повреждены 20 частных домов, хозяйственные и другие нежилые постройки.
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