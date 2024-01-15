РФ атаковала пункт "скорой" под Херсоном. Есть четверо раненых

Что известно об обстреле Станислава армией РФ

Как сообщили в Нацполиции, в результате сброса боеприпасов с БПЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль.

Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждено здание и "скорое".

Как рассказали правоохранители, оккупанты атаковали Станислав дронами.

Целенаправленно избивали по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи, — отметили в ведомстве. Поделиться

Кроме того, в полночь российские военные били по населенному пункту по артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине.

Атака подразделения пожарной охраны в Станиславе

Утром 14 января российские войска сбросили взрывчатку с дрона-камикадзе на подразделение местной пожарной охраны в городе Станислав Херсонской области, в результате чего разрушены и ранены четыре огнеборца.

Отмечается, оккупанты направили дрон-камикадзе на Станислав около 09:00.

В результате его взрыва поврежден пожарный автомобиль и получили ранения четверо сотрудников пожарной охраны. У них диагностировались контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы.

После оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации.

Во время атаки пожарные преодолевали последствия ночных обстрелов Станиславской общины. В результате ночного вражеского обстрела населенного пункта повреждены 20 частных домов, хозяйственные и другие нежилые постройки.