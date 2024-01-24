Армия РФ атаковала больницу в Херсоне. Ранены трое медиков

24 января российские войска обстреляли центр Херсона, попав в больницу. Пострадали три медика и гражданская женщина.
РФ атаковала больницу в Херсоне
Около 12:45 вражеские войска в очередной раз обстреляли центр Херсона.
Прокуратура сообщает, что в результате атаки травмы получили трое работников медицинского учреждения. Также с множественными осколочными ранениями в больницу доставлена горожанка.
В больнице выбило стекла, повреждены и кабинеты работников.
Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Херсонской области
За минувшие сутки РФ произвела 101 обстрел, выпустив 524 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 26 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и территорию завода в Бериславе.
Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 6 — получили ранения.
Вечером 23 января РФ ударила по жилому дому в селе Шляховое. Во время спасательной операции из-под завалов извлекли тело погибшей женщины.
В Бериславе погиб 47-летний местный житель. Вечером на дом, в котором он находился, оккупанты сбросили управляемую авиабомбу.
В селе Саблуковка российская авиация попала в жилой дом. Погибли мужчина и женщина.
В Херсоне в Корабельном районе у подъезда дома смертельные ранения получил 70-летний мужчина.
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