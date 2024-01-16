СБУ задержала коллаборантов, проводивших псевдореферендум в Херсонской области

Правоохранители задержали двух коллаборантов, которые помогали россиянам проводить незаконный "референдум" в Херсонской области.
Что известно о сотрудничестве коллаборантов с РФ
Фигурантами являются жительница Милового и житель Белозерской общины. После захвата региона они поддержали русских захватчиков и добровольно вошли в состав оккупационной администрации РФ.
Там им поставили задачи по организации псевдореферендума России во временно захваченных населенных пунктах.
Находясь в рядах захватнических "избиркомов", они обходили дома местных жителей и требовали от людей "проголосовать за присоединение" региона к составу России.
Фигуранты заставляли людей ставить "нужные" отметки в фейковых бюллетенях и контролировали "правильность заполнения".
В случае отказа поддержать агрессора, злоумышленники угрожали "сдать" односельчан вооруженным россиянам, сопровождавшим их во время дворовых обходов.
Какое наказание грозит коллаборантам
Сотрудники СБУ задержали обоих коллаборантов в результате стабилизационных мер в освобожденной части региона. Задержанная женщина пыталась скрываться от правосудия в домах своих знакомых, которых она использовала "втемную".
На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанным о подозрении по факту коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц.
Пока они под стражей, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
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