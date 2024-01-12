СБУ задержала коллаборантку, которая способствовала похищению украинских детей в РФ

Колаборантка отдала оккупантам РФ 24 "скорых" для похищения украинских детей в РФ.
Как оккупанты РФ похитили украинских детей
Как отмечается, во время оккупации Херсона тогдашняя заместитель главы центра экстренной медпомощи Инесса Чамлай передала оккупантам 24 автомобиля скорой помощи.
Она подписала соответствующее распоряжение. А потом еще и способствовала рашистам в массовой депортации украинских детей. Их вывозили на каретах скорой из Херсона в Крым, а затем в РФ.
Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанные детства" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.
Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.
Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.
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