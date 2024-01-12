СБУ задержала коллаборантку, которая способствовала похищению украинских детей в РФ

Как оккупанты РФ похитили украинских детей

Как отмечается, во время оккупации Херсона тогдашняя заместитель главы центра экстренной медпомощи Инесса Чамлай передала оккупантам 24 автомобиля скорой помощи.

Она подписала соответствующее распоряжение. А потом еще и способствовала рашистам в массовой депортации украинских детей. Их вывозили на каретах скорой из Херсона в Крым, а затем в РФ.

Когда запахло жареным, коллаборантка принялась бежать из страны. Сначала – во Львов. А потом – заграницу. СБУ «хлопнула» ее на пограничном пункте пропуска «Краковец», – говорится в сообщении. Поделиться

Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанные детства" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.