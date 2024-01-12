СБУ затримала колаборантку, яка сприяла викраденню українських дітей до РФ

Як окупанти РФ викрали українських дітей

Як зазначається, під час окупації Херсона тодішня заступниця очільника центру екстреної меддопомоги Інеса Чамлай передала окупантам 24 автомобілі швидкої допомоги.

Вона підписала відповідне «розпорядження». А потім ще й сприяла рашистам у масовій депортації українських дітей. Їх вивозили на каретах швидкої з Херсонщини в Крим, а потім до РФ.

Коли запахло смаженим, колаборантка почала тікати з країни. Спочатку - до Львова. А потім - закордон. СБУ «хлопнула» її на прикордонному пункті пропуску «Краківець», – йдеться в дописі. Поширити

Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України. Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.