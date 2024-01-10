Білорусь вивезла десятки дітей з окупованого Донбасу для навчання з військовими

35 дітей з окупованого Росією українського міста Антрацит відправлені до білоруського міста Могильова. Там викрадена малеча проходить навчання під керівництвом військових.

Білорусь мілітаризує викрадених українських дітей

Влада Білорусі відправила групу українських дітей, яка нещодавно прибула з окупованої території України, на навчання з білоруськими військовими, щоб навчити їх евакуюватися у разі пожежі, повідомило місцеве державне телебачення 10 січня.

Це 35 дітей з окупованого Росією українського міста Антрацит, яких відправили до білоруського міста Могильов.

Як повідомив державний телеканал «Беларусь 1», військові «вчать дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях». За даними телеканалу, дітьми опікуються співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Білорусь краде дітей з ТОТ України

Дослідження Єльського університету виявило, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були привезені до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами.

Білоруська опозиція закликала Міжнародний кримінальний суд притягнути Лукашенка та його чиновників до відповідальності за причетність до незаконного переміщення українських дітей.

У березні минулого року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у воєнних злочинах – незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії. Москва ці звинувачення відкидає.

Лукашенко особисто зустрічав викрадених з України дітей

За інформацією журналістів AP, наразі білоруський диктатор відкрито ігнорує обурення світової спільноти з приводу участі у викраденні та перевиховуванні українських дітей з окупованих територій.

Під час виступу з приводу прибуття до Білорусі нової групи викрадених російськими військовими злочинцями з окупованих територій українських дітей Лукашенко цинічно заявив, що буде обіймати цих дітей і нібито допоможе їм знайти новий дім і зробити їхнє дитинство счастливим після примусового викрадення і розлучення з рідними батьками.

Білоруські чиновники не уточнили, скільки українських дітей було привезено в країну.

Що відомо про викрадення РФ українських дітей з ТОТ

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.