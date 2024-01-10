Беларусь вывезла десятки детей из оккупированного Донбасса для обучения с военными

35 детей из оккупированного Россией украинского города Антрацит отправлены в беларусский город Могилев. Там похищенные дети проходят обучение под руководством военных.

Беларусь милитаризует похищенных украинских детей

Власти Беларуси отправили недавно прибывшую с оккупированной территории Украины группу украинских детей на обучение с беларусскими военными, чтобы научить их эвакуироваться в случае пожара, сообщило местное государственное телевидение 10 января.

Это 35 детей из оккупированного Россией украинского города Антрацит, которых отправили в беларусский город Могилев.

Как сообщил государственный телеканал "Беларусь 1", военные "учат детей, как вести себя в экстремальных ситуациях". По данным телеканала, детьми заботятся сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Беларусь ворует детей с ТОТ Украины

Исследование Йельского университета выявило, что более 2400 украинских детей от 6 до 17 лет были привезены в Беларусь из четырех украинских регионов, частично оккупированных российскими войсками.

Беларусская оппозиция призвала Международный уголовный суд привлечь Лукашенко и его чиновников к ответственности за причастность к незаконному перемещению украинских детей.

В марте прошлого года МКС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и его уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в военных преступлениях – незаконной депортации детей и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Москва эти обвинения отвергает.

Лукашенко лично встречал похищенных из Украины детей

По информации журналистов AP, беларусский диктатор открыто игнорирует возмущение мирового сообщества по поводу участия в похищении и перевоспитании украинских детей с оккупированных территорий.

Выступая по поводу прибытия в Беларусь новой группы похищенных российскими военными преступниками с оккупированных территорий украинских детей Лукашенко цинично заявил, что будет обнимать этих детей и якобы поможет им найти новый дом и сделать их детство счастливым после принудительного похищения и развода с родными родителями.

Беларусские чиновники не уточнили, сколько украинских детей было доставлено в страну.

Что известно о похищении РФ украинских детей с ВОТ

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанные детства" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.