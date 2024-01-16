СБУ затримала колаборантів, які проводили псевдореферендум на Херсонщині

Правоохоронці затримали двох колаборантів, які допомагали росіянам проводити незаконний "референдум" у Херсонській області.

Що відомо про співпрацю колаборантів з РФ

Фігурантами є мешканка Мілового та мешканець Білозерської громади. Після захоплення регіону вони підтримали російських загарбників і добровільно увійшли до складу окупаційної адміністрації РФ.

Там їм поставили завдання з організації псевдореферендуму Росії в тимчасово захоплених населених пунктах.

Перебуваючи в лавах загарбницьких "виборчкомів", вони обходили оселі місцевих мешканців і вимагали від людей "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії.

Фігуранти змушували людей ставити "потрібні" позначки у фейкових бюлетенях і контролювали "правильність заповнення".

У разі відмови підтримати агресора, зловмисники погрожували "здати" односельців озброєним росіянам, які супроводжували їх під час дворових обходів.

Яке покарання загрожує колаборантам

Співробітники СБУ затримали обох колаборантів у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині регіону. Затримана жінка намагалася переховуватися від правосуддя у помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала "втемну".

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманим про підозру за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вони під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці.