Нова операція ССО на Херсонщині: що відомо

За словами пресслужби українських воїнів, під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили спостережні пости російських загарбників, а також особовий склад, що перебував на них.

У Силах спеціальних операцій звертають увагу на те, що з метою ліквідації сил противника екіпаж БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду.

Потім до операції приєднлася бойова група ССО, яка оперативно провела зачистку спостережних постів

Попри щільний ворожий артилерійський вогонь, оператори підійшли до противника впритул, зайняли вигідні позиції та розпочали прямі дії. У результаті професійної роботи воїнів ССО знищено ворожі спостережні пости та п’ятеро військовослужбовців противника. У подальшому це дозволить контролювати більше ділянок на даному напрямку, - йдеться в повідомленні пресслужби ССО. Поширити

Втрати армії РФ станом на 25 січня:

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни протягом минулої доби ліквідували 950 солдатів РФ, а з техніки знищено: