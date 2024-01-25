Сили спеціальних операцій ЗСУ у Херсонській області змогли знищити спостережні пости армії РФ та п’ятьох окупантів.
Нова операція ССО на Херсонщині: що відомо
За словами пресслужби українських воїнів, під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили спостережні пости російських загарбників, а також особовий склад, що перебував на них.
У Силах спеціальних операцій звертають увагу на те, що з метою ліквідації сил противника екіпаж БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду.
Потім до операції приєднлася бойова група ССО, яка оперативно провела зачистку спостережних постів
Втрати армії РФ станом на 25 січня:
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни протягом минулої доби ліквідували 950 солдатів РФ, а з техніки знищено:
танків — 6257 (+30) од,
бойових броньованих машин — 11621 (+42) од,
артилерійських систем — 9067 (+59) од,
РСЗВ — 972 (+1) од,
засоби ППО — 660 (+1) од,
літаків — 331 (+0) од,
гелікоптерів — 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7033 (+35),
крилаті ракети — 1844 (+2),
кораблі /катери — 23 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 12044 (+39) од,
спеціальна техніка — 1420 (+4).
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