Бойцы ССО показали новую успешную спецоперацию в Херсонской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО показали новую успешную спецоперацию в Херсонской области — видео

ССО
ССО
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Силы специальных операций ВСУ в Херсонской области смогли уничтожить наблюдательные посты армии РФ и пятерых оккупантов.

Новая операция ССО в Херсонской области: что известно

По словам пресс-службы украинских воинов, во время ведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты российских захватчиков, а также находившийся на них личный состав.

В Силах специальных операций обращают внимание на то, что с целью ликвидации сил противника экипаж БпАК нанес по целям огневое поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса.

Затем к операции присоединилась боевая группа ССО, которая оперативно провела зачистку наблюдательных постов.

Несмотря на плотный артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия. В результате профессиональной работы воинов ССО уничтожены вражеские наблюдательные посты и пятеро военнослужащих противника. В дальнейшем это позволит контролировать больше участков на данном направлении, - сказано в сообщении пресс-службы ССО.

Потери армии РФ по состоянию на 25 января:

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 950 солдат РФ, а из техники уничтожено:

  • танков - 6257 (+30) ед,

  • боевых бронированных машин - 11621 (+42) ед,

  • артиллерийских систем - 9067 (+59) ед,

  • РСЗО - 972 (+1) ед,

  • средства ПВО - 660 (+1) ед,

  • самолетов - 331 (+0) ед,

  • вертолетов - 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35),

  • крылатые ракеты - 1844 (+2),

  • корабли /катера - 23 (+0) ед,

  • подводные лодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 12044 (+39) ед,

  • специальная техника - 1420 (+4).

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