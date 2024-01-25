Силы специальных операций ВСУ в Херсонской области смогли уничтожить наблюдательные посты армии РФ и пятерых оккупантов.
Новая операция ССО в Херсонской области: что известно
По словам пресс-службы украинских воинов, во время ведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты российских захватчиков, а также находившийся на них личный состав.
В Силах специальных операций обращают внимание на то, что с целью ликвидации сил противника экипаж БпАК нанес по целям огневое поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса.
Затем к операции присоединилась боевая группа ССО, которая оперативно провела зачистку наблюдательных постов.
Потери армии РФ по состоянию на 25 января:
Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 950 солдат РФ, а из техники уничтожено:
танков - 6257 (+30) ед,
боевых бронированных машин - 11621 (+42) ед,
артиллерийских систем - 9067 (+59) ед,
РСЗО - 972 (+1) ед,
средства ПВО - 660 (+1) ед,
самолетов - 331 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35),
крылатые ракеты - 1844 (+2),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12044 (+39) ед,
специальная техника - 1420 (+4).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-