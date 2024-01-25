Силы специальных операций ВСУ в Херсонской области смогли уничтожить наблюдательные посты армии РФ и пятерых оккупантов.

Новая операция ССО в Херсонской области: что известно

По словам пресс-службы украинских воинов, во время ведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты российских захватчиков, а также находившийся на них личный состав.

В Силах специальных операций обращают внимание на то, что с целью ликвидации сил противника экипаж БпАК нанес по целям огневое поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса.

Затем к операции присоединилась боевая группа ССО, которая оперативно провела зачистку наблюдательных постов.

Несмотря на плотный артиллерийский огонь, операторы подошли к противнику вплотную, заняли выгодные позиции и начали прямые действия. В результате профессиональной работы воинов ССО уничтожены вражеские наблюдательные посты и пятеро военнослужащих противника. В дальнейшем это позволит контролировать больше участков на данном направлении, - сказано в сообщении пресс-службы ССО. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 25 января:

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 950 солдат РФ, а из техники уничтожено: