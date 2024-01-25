ВСУ уничтожили более 900 солдат РФ, 30 танков и 59 артсистем – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 379610 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 950 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков - 6257 (+30) ед,

боевых бронированных машин - 11621 (+42) ед,

артиллерийских систем - 9067 (+59) ед,

РСЗО - 972 (+1) ед,

средства ПВО - 660 (+1) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35),

крылатые ракеты - 1844 (+2),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12044 (+39) ед,

специальная техника - 1420 (+4).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки кафиров вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Васюкивки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать кафиров возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.