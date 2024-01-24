ВСУ уничтожили более 800 оккупантов и 61 артсистему РФ — Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 840 российских окупантов, 61 артиллерийскую систему, 13 танков. За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

Удары ВСУ по силам РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Поделиться

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на восточных и южных направлениях

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки кафиров в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степное, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении в Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.