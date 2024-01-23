В течение 22 января на фронте произошло 68 боевых столкновений между Вооруженными Силами Украины и армией РФ.
Ситуация на фронте 22-23 января. Генштаб раскрыл детали
Сообщается, что российские захватчики нанесли 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов с РСЗО по позициям бойцов ВСУ, а также мирным городам и селам.
На Лиманском направлении бойцы ВСУ смогли успешно отразить атаку солдат РФ возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили 7 атак врага вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.
На Марьинском направлении бойцами ВСУ была отбита 21 атака, а на Запорожском направлении украинские защитники успешно сдерживают врага в районе Роботиного Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.
Новые успехи ВСУ на фронте
Украинская авиация успешно нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Кроме того, силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.
Потери армии РФ по состоянию на утро 23 января:
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 377 820 (+960) человек,
танков − 6 214 (+22) ед,
боевых бронированных машин – 11 548 (+59) ед,
артиллерийских систем - 8 947 (+51) ед,
РСЗО − 970 (+2) ед,
средств ПВО − 657 (+0) ед,
самолетов − 331 (+0) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 961 (+0) ед,
крылатых ракет − 1 820 (+1) ед,
кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 11 956 (+65) ед,
специальной техники – 1 409 (+12) ед.
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