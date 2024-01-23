ВСУ в течение суток уничтожили более 900 солдат РФ и десятки танков — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ в течение суток уничтожили более 900 солдат РФ и десятки танков — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение 22 января на фронте произошло 68 боевых столкновений между Вооруженными Силами Украины и армией РФ.

Ситуация на фронте 22-23 января. Генштаб раскрыл детали

Сообщается, что российские захватчики нанесли 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов с РСЗО по позициям бойцов ВСУ, а также мирным городам и селам.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении бойцы ВСУ смогли успешно отразить атаку солдат РФ возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 7 атак врага вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении бойцами ВСУ была отбита 21 атака, а на Запорожском направлении украинские защитники успешно сдерживают врага в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Новые успехи ВСУ на фронте

Украинская авиация успешно нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Кроме того, силы ПВО уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.

Потери армии РФ по состоянию на утро 23 января:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 377 820 (+960) человек,

  • танков − 6 214 (+22) ед,

  • боевых бронированных машин – 11 548 (+59) ед,

  • артиллерийских систем - 8 947 (+51) ед,

  • РСЗО − 970 (+2) ед,

  • средств ПВО − 657 (+0) ед,

  • самолетов − 331 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 961 (+0) ед,

  • крылатых ракет − 1 820 (+1) ед,

  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 956 (+65) ед,

  • специальной техники – 1 409 (+12) ед.

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