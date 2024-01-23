ЗСУ протягом доби знищили понад 900 солдатів РФ та десятки танків — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ протягом доби знищили понад 900 солдатів РФ та десятки танків — Генштаб

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом 22 січня на фронті відбулося 68 бойових зіткнень між Збройними силами України та армією РФ.

Ситуація на фронті 22-23 січня. Генштаб розкрив деталі

Повідомляється, що російські загарбники завдали 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з РСЗВ по позиціях бійців ЗСУ, а також мирних містах та селах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку бійці ЗСУ змогли успішно відбити атаку солдатів РФ біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 атак ворога поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку бійцями ЗСУ було відбито 21 атаку, а на Запорізькому напрямку українські захисними успішно стримують ворога в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Нові успіхи ЗСУ на фронті

Українська авіація успішно завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки армії РФ.

Окрім того, сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.

Втрати армії РФ станом на ранок 23 січня:

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 377 820 (+960) осіб,

  • танків − 6 214 (+22) од,

  • бойових броньованих машин − 11 548 (+59) од,

  • артилерійських систем − 8 947 (+51) од,

  • РСЗВ − 970 (+2) од,

  • засобів ППО − 657 (+0) од,

  • літаків − 331 (+0) од,

  • гелікоптерів − 324 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 961 (+0) од,

  • крилатих ракет − 1 820 (+1) од,

  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 956 (+65) од,

  • спеціальної техніки − 1 409 (+12) од.

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