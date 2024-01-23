Протягом 22 січня на фронті відбулося 68 бойових зіткнень між Збройними силами України та армією РФ.
Ситуація на фронті 22-23 січня. Генштаб розкрив деталі
Повідомляється, що російські загарбники завдали 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з РСЗВ по позиціях бійців ЗСУ, а також мирних містах та селах.
На Лиманському напрямку бійці ЗСУ змогли успішно відбити атаку солдатів РФ біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 атак ворога поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Мар’їнському напрямку бійцями ЗСУ було відбито 21 атаку, а на Запорізькому напрямку українські захисними успішно стримують ворога в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.
Нові успіхи ЗСУ на фронті
Українська авіація успішно завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки армії РФ.
Окрім того, сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.
Втрати армії РФ станом на ранок 23 січня:
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.01.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 377 820 (+960) осіб,
танків − 6 214 (+22) од,
бойових броньованих машин − 11 548 (+59) од,
артилерійських систем − 8 947 (+51) од,
РСЗВ − 970 (+2) од,
засобів ППО − 657 (+0) од,
літаків − 331 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 961 (+0) од,
крилатих ракет − 1 820 (+1) од,
кораблів/катерів − 23 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 11 956 (+65) од,
спеціальної техніки − 1 409 (+12) од.
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