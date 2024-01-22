Шпигував за бойовими літаками ЗСУ. Агент ФСБ отримав 15 років в'язниці

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент Федеральної служби безпеки, який розвідував місцезнаходження бойових літаків ЗСУ на Дніпропетровщині.

15 років позбавлення волі для агента ФСБ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Дніпропетровщині.

Про це повідомила СБУ у Facebook.

Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ та намагався встановити їх класифікацію і розташування аеродромів.

Також фігурант «полював» за локаціями логістичних шляхів, якими здійснюють постачання зброї та боєприпасів на фронт.

Щоб слідкувати за переміщенням військової техніки Сил оборони, зловмисник облаштував «спостережний пункт» у вікні власної квартири на п’ятому поверсі.

За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на банківську картку свого агента грошову «винагороду». Поширити

Російського агента затримали на гарячому

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації на території регіону у травні 2023 року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, російським агентом виявився 44-річний мешканець Синельниківського району. У липні 2022 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

У поле зору окупантів місцевий житель потрапив через свої антиукраїнські дописи на прокремлівських Телеграм-каналах.

Подальшу комунікацію з агресором підтримував через анонімний чат у популярному месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).