Шпионил за боевыми самолетами ВСУ. Агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

По материалам СБУ 15 лет лишения свободы получил агент Федеральной службы безопасности, разведывавший местонахождение боевых самолетов ВСУ на Днепропетровщине.

15 лет лишения свободы для агента ФСБ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, действовавший на Днепропетровщине.

Об этом сообщила СБУ в Facebook.

Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов ВСУ и пытался установить их классификацию и расположение аэродромов.

Также фигурант охотился за локациями логистических путей, которыми осуществляют поставки оружия и боеприпасов на фронт.

Чтобы следить за перемещением военной техники сил обороны, злоумышленник обустроил «наблюдательный пункт» в окне собственной квартиры на пятом этаже.

За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение. Поделиться

Российского агента задержали с поличным

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации на территории региона в мае 2023 года.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Как установило расследование, российским агентом оказался 44-летний житель Синельниковского района. В июле 2022 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

В поле зрения оккупантов местный житель попал из-за своих антиукраинских сообщений на прокремлевских Телеграмм-каналах.

Дальнейшую коммуникацию с агрессором поддерживал через анонимный чат в популярном мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).