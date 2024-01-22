В оборонном ведомстве отметили, что всего правительство выделило 657 млн грн (из них Государственной специальной службе транспорта – 10,7 млн грн).
Кабмин предоставил Минобороны дополнительные средства на ВСУ
Правительство Украины выделило Министерству обороны средства из резервного фонда государственного бюджета на срочные нужды боевых бригад Вооруженных сил. Речь идет о сотнях миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В оборонном ведомстве отметили, что всего правительство выделило 657 млн грн (из них Государственной специальной службе транспорта – 10,7 млн гривен).
МОУ направит эти деньги на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных и комплектующих к ней, рассказали в ведомстве.
Также отмечается, что каждая из бригад ВСУ формирует эту потребность индивидуально.
В то же время, по подходу Генштаба, выделенные Кабмином средства распределяются так: от 1 до 10 млн грн каждой бригаде по принципам:
приоритет предоставлен военным частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях;
учтена организационная структура и численность личного состава (условно, пехоте – больше, летчикам – меньше, потому что самолеты обслуживаются в централизованном порядке).
Детали распределения средств
В МОУ рассказали, что ведомство ожидает сложившиеся потребности каждой воинской части, после чего расчеты обобщит Генштаб. Далее будет подготовлен соответствующий запрос на Министерство финансов, после чего средства будут направлены в Минобороны и направлены в воинские части.
По словам заместителя главы МОУ Юрия Джигира, выделение средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году.
Представитель МОУ добавил, что таким образом Кабмин для закрытия "финансового разрыва" в январе выделил из резервного фонда средства для неотложных нужд обороны.
Закон о направлении налогов с военных на оборону
Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата. В этот же месяц подписал президент Владимир Зеленский.
Как ранее заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.
На прошлой неделе стало известно, что правительство дополнительно выделит военным почти 800 млн грн. Эти средства будут потрачены "на очень срочные нужды" сил обороны Украины.
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