В оборонном ведомстве отметили, что всего правительство выделило 657 млн грн (из них Государственной специальной службе транспорта – 10,7 млн грн).

Кабмин предоставил Минобороны дополнительные средства на ВСУ

Правительство Украины выделило Министерству обороны средства из резервного фонда государственного бюджета на срочные нужды боевых бригад Вооруженных сил. Речь идет о сотнях миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве отметили, что всего правительство выделило 657 млн грн (из них Государственной специальной службе транспорта – 10,7 млн гривен).

Отдельно от этой суммы Главному управлению разведки Министерства обороны было выделено 10,524 млн грн, – говорится в сообщении. Поделиться

МОУ направит эти деньги на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных и комплектующих к ней, рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что каждая из бригад ВСУ формирует эту потребность индивидуально.

В то же время, по подходу Генштаба, выделенные Кабмином средства распределяются так: от 1 до 10 млн грн каждой бригаде по принципам:

приоритет предоставлен военным частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях;

учтена организационная структура и численность личного состава (условно, пехоте – больше, летчикам – меньше, потому что самолеты обслуживаются в централизованном порядке).

Детали распределения средств

В МОУ рассказали, что ведомство ожидает сложившиеся потребности каждой воинской части, после чего расчеты обобщит Генштаб. Далее будет подготовлен соответствующий запрос на Министерство финансов, после чего средства будут направлены в Минобороны и направлены в воинские части.

По словам заместителя главы МОУ Юрия Джигира, выделение средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году.

Теперь 10% от части военного НДФЛ, которое зачисляется в государственный бюджет, автоматически будет возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу. Поскольку эту пропорцию можно будет сосчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля, – рассказал он. Поделиться

Представитель МОУ добавил, что таким образом Кабмин для закрытия "финансового разрыва" в январе выделил из резервного фонда средства для неотложных нужд обороны.

Закон о направлении налогов с военных на оборону

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата. В этот же месяц подписал президент Владимир Зеленский.

Как ранее заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.

На прошлой неделе стало известно, что правительство дополнительно выделит военным почти 800 млн грн. Эти средства будут потрачены "на очень срочные нужды" сил обороны Украины.