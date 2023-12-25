Кабмин Украины внес в Раду законопроект о мобилизации и военном учете

25 декабря обнародован текст крупного законопроекта Кабмина об изменении порядка проведения мобилизации в Украине. Цель изменений – усовершенствование проведения мобилизации, военного учета призывников, соцзащиты военнослужащих, а также отдельных вопросов прохождения военной службы.
Совет рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации
Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины со ссылкой на соответствующий проект закона.
Появился текст крупного законопроекта Кабмина по изменению порядка проведения мобилизации в Украине.
Как отмечают в пояснительной записке к документу, цель изменений – усовершенствование проведения мобилизации, военного учета призывников, соцзащиты военнослужащих, а также отдельных вопросов прохождения военной службы.
В частности, законопроектом предлагается:
смена призывного возраста с 27 до 25 лет;
отпуск для военнослужащих, освобожденных из плена, продолжительностью 90 дней с сохранением денежного довольствия;
уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации;
установление требований к повесткам и порядка их вручения гражданам;
уточнение оснований для отсрочки и освобождения от призыва;
установление категорий граждан, не подлежащих призыву;
уточнение порядка бронирования для военнообязанных, работающих в органах государственной власти и других государственных органах;
уточнение оснований для увольнения с военной службы;
исключение из перечня выводов ВЛК заключения об ограниченной пригодности;
исключение срочной службы как вида военной службы и освобождение от службы в запас всех военнослужащих срочной службы;
введение для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет общевойсковой подготовки до 3 месяцев;
ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;
предоставление полномочий Нацполиции для участия в мероприятиях по мобилизации;
привлечение к рекрутингу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.
Заметим, что это еще не значит внедрение тех либо других конфигураций в мобилизации. Как и анонсировалось, парламент получил готовый документ, который будут теперь обсуждаться в Комитете ВР.
Украина вносит изменения в мобилизацию
Украинская власть работает над изменениями правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
Среди инициатив, звучавших от Минобороны – это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.
Кроме того, среди предложений была и возможность посылать военнообязанным повестки по почте.
Парламентарии работают над уточнением основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, а вопросом номер один для украинской власти стала демобилизация. Впрочем, как уже объяснял министр обороны Рустем Умеров, полная демобилизация в Украине невозможна до окончания войны.
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