Кабмин Украины внес в Раду законопроект о мобилизации и военном учете

25 декабря обнародован текст крупного законопроекта Кабмина об изменении порядка проведения мобилизации в Украине. Цель изменений – усовершенствование проведения мобилизации, военного учета призывников, соцзащиты военнослужащих, а также отдельных вопросов прохождения военной службы.

Совет рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины со ссылкой на соответствующий проект закона.

Появился текст крупного законопроекта Кабмина по изменению порядка проведения мобилизации в Украине.

Как отмечают в пояснительной записке к документу, цель изменений – усовершенствование проведения мобилизации, военного учета призывников, соцзащиты военнослужащих, а также отдельных вопросов прохождения военной службы.

В частности, законопроектом предлагается:

смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

отпуск для военнослужащих, освобожденных из плена, продолжительностью 90 дней с сохранением денежного довольствия;

уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации;

установление требований к повесткам и порядка их вручения гражданам;

уточнение оснований для отсрочки и освобождения от призыва;

установление категорий граждан, не подлежащих призыву;

уточнение порядка бронирования для военнообязанных, работающих в органах государственной власти и других государственных органах;

уточнение оснований для увольнения с военной службы;

исключение из перечня выводов ВЛК заключения об ограниченной пригодности;

исключение срочной службы как вида военной службы и освобождение от службы в запас всех военнослужащих срочной службы;

введение для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет общевойсковой подготовки до 3 месяцев;

ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

предоставление полномочий Нацполиции для участия в мероприятиях по мобилизации;

привлечение к рекрутингу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Заметим, что это еще не значит внедрение тех либо других конфигураций в мобилизации. Как и анонсировалось, парламент получил готовый документ, который будут теперь обсуждаться в Комитете ВР.

Украина вносит изменения в мобилизацию

Украинская власть работает над изменениями правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди инициатив, звучавших от Минобороны – это возможность рассылать военнообязанным электронные уведомления для приглашения в военкоматы. В том числе и тем, кто находится за границей.

Кроме того, среди предложений была и возможность посылать военнообязанным повестки по почте.

Парламентарии работают над уточнением основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, а вопросом номер один для украинской власти стала демобилизация. Впрочем, как уже объяснял министр обороны Рустем Умеров, полная демобилизация в Украине невозможна до окончания войны.