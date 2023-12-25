Кабмін України вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію та військовий облік

25 грудня оприлюднено текст великого законопроекту Кабміну щодо зміни порядку проведення мобілізації в Україні. Мета змін – удосконалення проведення мобілізації, військового обліку призівників, соцзахисту військовослужбовців, а також окремих питань проходження військової служби.

Рада розгляне оновлений законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України з посиланням на відповідний проєкт закону.

З'явився текст великого законопроекту Кабміну щодо зміни порядку проведення мобілізації в Україні.

Як зазначають у пояснювальній записці до документа, мета змін – удосконалення проведення мобілізації, військового обліку призівників, соцзахисту військовослужбовців, а також окремих питань проходження військової служби.

Зокрема, законопроектом пропонується:

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

відпустка для військовослужбовців, яких звільнили з полону, тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення;

уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;

встановлення вимог до повісток а також порядку їх вручення громадянам;

уточнення підстав для відстрочки та звільнення від призову;

встановлення категорій громадян, які не підлягають призову;

уточнення порядку бронювання для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади та інших державних органах;

уточнення підстав для звільнення з військової служби;

вилучення з переліку висновків ВЛК висновку про обмежену придатність;

виключення строкової служби як виду військової служби та звільнення від служби у запас усіх військовослужбовців строкової служби;

запровадження для громадян України віком від 18 до 25 років загальновійськової підготовки до 3 місяців;

обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

надання повноважень Нацполіції для участі у заходах мобілізації;

залучення до рекрутингу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Зауважимо, що це ще не означає впровадження тих чи інших змін у мобілізації. Як і анонсувалося, парламент отримав готовий документ, який тепер обговорюватимуть у Комітеті ВР.

Україна вносить зміни в мобілізацію

Українська влада працює над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Серед ініціатив, які лунали від Міноборони – це можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати. Зокрема й тим, хто перебуває за кордоном.

Крім того, серед пропозицій була і можливість надсилати військовозобов'язаним повістки поштою.

Парламентарі працюють над уточненням підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а питанням "номер один" для української влади стала демобілізація. Втім, як вже пояснював міністр оборони Рустем Умєров, повна демобілізація в Україні неможлива до закінчення війни.