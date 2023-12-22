Кабмин продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров
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Экономика
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Кабмин продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров

Кабмин Украины
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Источник:  Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

В декабре 2015 года правительство Украины приняло два постановления по ограничению торговли с Россией. Постановлением № 1147 запрещался широкий спектр российских товаров, как промышленных, так и продовольственных. Постановление № 1146 установило ставки ввозной пошлины по импорту товаров, страной происхождения которых является РФ. Оба документа продлеваются ежегодно в декабре.

Товары из РФ еще год не будут ввозиться в Украину

Кабинет министров продлил еще на один год запрет на ввоз в Украину товаров происхождением из Российской Федерации.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Действие постановления от 30 декабря 2015 года № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" продлено до 31 декабря 2024 года (включительно).

Также правительство продлило действие постановления от 30 декабря 2015 года № 1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации" до 31 декабря 2024 года.

Постановления Кабмина 2015 года

В декабре 2015 года правительство приняло два постановления по ограничению торговли с Россией. Это произошло из-за того, что Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.

В частности, постановлением № 1147 запрещался широкий спектр российских товаров, как промышленных, так и продовольственных.

Постановление № 1146 установило ставки ввозной пошлины по импорту товаров, страной происхождения которых является РФ.

Оба документа продолжаются каждый год в декабре.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 г. любая торговля с Россией запрещена. Исключением является транзит газа. Текущее транзитное соглашение между НАК "Нефтегаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

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