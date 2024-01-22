ВСУ уничтожили пункт управления, артсредство и РЛС армии РФ — Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 22.01.2024 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 53 боевых столкновения.

Всего враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Гранов, Григоровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 50 населенных пунктов, среди них Барановка, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Марчихина Буда, Фотовыж Сумской области; Уды, Охримовка, Землянки, Домашнее Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Песчаного Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Тернов Донецкой области и еще 4 атаки неподалеку от Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Раздолевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Диброва Луганской области и Ивановка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клищиевка, Белая Гора, Майорское Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак оккупантов в районах Степного, Авдеевки и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага неподалеку от Работиного Запорожской области, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Новоандреевка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области, районы населенных пунктов Шляхове, Берислав, Антоновка Херсонской области и Солончаки, Черноморка Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Понятовка, Янтарное, Берегово, Велетенське Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.