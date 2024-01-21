Силы обороны уничтожили более 700 оккупантов и 10 танков — Генштаб

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 80 боевых столкновений. ВСУ уничтожили 760 российских солдат, 10 танков, 11 боевых бронированных машин.

Потери РФ по состоянию на 21 января

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 составу боеприпасов и 1 узлу связи противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

По состоянию на 21 января количество российских потерь личного состава составило около 376 030 человек.

Обстановка на юге и востоке Украины

На Купянском направлении ВСУ отражена 21 атака врага возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении в Силами обороны отражены 6 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районе Авдеевки и еще 12 атак к югу от Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 6 атак.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.