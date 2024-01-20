Правительство Украины и Генштаб работают над реалистичной военной стратегией — ОПУ
Категория
Украина
Дата публикации

Правительство Украины и Генштаб работают над реалистичной военной стратегией — ОПУ

Генштаб
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Источник:  Le Figaro

Украина никогда не согласится на замороженный конфликт с российским диктатором Владимиром Путиным. В настоящее время украинские правительство и Генштаб разрабатывают новый закон о мобилизации и реалистическую военную стратегию.

Украина развивает собственный ВПК

Глава офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Figaro рассказал, что Украина рассчитывает на своих партнеров, а также работает над развитием своего военно-промышленного комплекса.

По его словам, россияне все еще надеются иметь преимущество над Украиной в ресурсах, поэтому нам приходится рассчитывать на технологические преимущества.

Линия фронта простирается более чем на 2 000 километров, и большая ее часть является ареной очень жестоких боев. Мы должны быть реалистами. Ситуация, безусловно, сложная, но мотивация нашего народа, мотивация наших воинов очень высока. Мы боремся за свое выживание, за свою землю, за победу, в которую мы верим.

Украина не согласится на заморозку войны

Ермак подчеркнул, что Украина не может вести оборонную войну, потому что переход к оборонной позиции часто приводит к заморозке конфликта.

Мы это видели с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным. Решение не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться.

По его словам, на фронте войска жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что они больше не в состоянии наступать.

Это, безусловно, проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Многие находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который вскоре будет подан в парламент. И над реалистической военной стратегией. Переходный период все еще продолжается.

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