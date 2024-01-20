Правительство Украины и Генштаб работают над реалистичной военной стратегией — ОПУ

Украина никогда не согласится на замороженный конфликт с российским диктатором Владимиром Путиным. В настоящее время украинские правительство и Генштаб разрабатывают новый закон о мобилизации и реалистическую военную стратегию.
Украина развивает собственный ВПК
Глава офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Figaro рассказал, что Украина рассчитывает на своих партнеров, а также работает над развитием своего военно-промышленного комплекса.
По его словам, россияне все еще надеются иметь преимущество над Украиной в ресурсах, поэтому нам приходится рассчитывать на технологические преимущества.
Украина не согласится на заморозку войны
Ермак подчеркнул, что Украина не может вести оборонную войну, потому что переход к оборонной позиции часто приводит к заморозке конфликта.
По его словам, на фронте войска жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что они больше не в состоянии наступать.
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