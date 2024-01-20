По словам главы государства Владимира Зеленского, он никогда даже не мог представить, что война России против Украины будет столь жестокой.

Зеленский поделился своим мнением о вторжении РФ в Украину

О своих эмоциях и надеждах президент рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News .

По словам лидера страны, он сознавал всю ответственность, когда шел в большую политику, однако и представить не мог, что события будут разворачиваться таким образом.

Я не знал, что война будет такой, но я понимал, что несу ответственность и останусь в любом случае. Я думаю, что сильный президент только тогда, когда вокруг такие же сильные люди. Общество смотрело на то, что я буду говорить и что делать, поэтому, я думаю, мы давали друг другу сигнал быть сильными, — рассказал глава государства. Поделиться

Украине не хватает помощи от партнеров

Владимир Зеленский не скрывает, что того количества помощи, которое на сегодняшний день получает армия нашей страны, недостаточно для эффективного ведения войны.

Он убежден, что у Вашингтона достаточно средств и ресурсов, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, однако решение этих проблем тормозится длительное время.