По словам главы государства Владимира Зеленского, он никогда даже не мог представить, что война России против Украины будет столь жестокой.
Зеленский поделился своим мнением о вторжении РФ в Украину
О своих эмоциях и надеждах президент рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News .
По словам лидера страны, он сознавал всю ответственность, когда шел в большую политику, однако и представить не мог, что события будут разворачиваться таким образом.
Украине не хватает помощи от партнеров
Владимир Зеленский не скрывает, что того количества помощи, которое на сегодняшний день получает армия нашей страны, недостаточно для эффективного ведения войны.
Он убежден, что у Вашингтона достаточно средств и ресурсов, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, однако решение этих проблем тормозится длительное время.
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