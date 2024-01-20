Не мог такое представить. Зеленский выступил с откровенным признанием о войне
Категория
Украина
Дата публикации

Не мог такое представить. Зеленский выступил с откровенным признанием о войне

Владимир Зеленский
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Источник:  online.ua

По словам главы государства Владимира Зеленского, он никогда даже не мог представить, что война России против Украины будет столь жестокой.

Зеленский поделился своим мнением о вторжении РФ в Украину

О своих эмоциях и надеждах президент рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News .

По словам лидера страны, он сознавал всю ответственность, когда шел в большую политику, однако и представить не мог, что события будут разворачиваться таким образом.

Я не знал, что война будет такой, но я понимал, что несу ответственность и останусь в любом случае. Я думаю, что сильный президент только тогда, когда вокруг такие же сильные люди. Общество смотрело на то, что я буду говорить и что делать, поэтому, я думаю, мы давали друг другу сигнал быть сильными, — рассказал глава государства.

Украине не хватает помощи от партнеров

Владимир Зеленский не скрывает, что того количества помощи, которое на сегодняшний день получает армия нашей страны, недостаточно для эффективного ведения войны.

Он убежден, что у Вашингтона достаточно средств и ресурсов, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, однако решение этих проблем тормозится длительное время.

Но когда я говорю с политиками, иногда думаю, что не видел ничего… Все улыбаются, обнимают, говорят: "Вы устойчивы, вы так сильны, вы — настоящий мужчина, лидер свободного мира. Вы спасли нашу демократию... Мы могли бы потерять пол Европы , и Россия напала бы на США, страны НАТО, и мы должны дать вам все, что имеем." И потом — как команда "стоп, снято". Они (США — ред.) много помогли нам, чтобы мы выстояли. Я считаю, они могут помочь нам больше, чтобы мы победили, — добавил Зеленский.

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