Зеленский повторно пригласил Трампа в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Зеленский повторно пригласил Трампа в Украину

Зеленский
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Президент Владимир Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и снова пригласил его в Украину.

Зеленский повторно пригласил Трампа в Украину

По словам Зеленского, он будет рад увидеть Трампа в Украине при том условии, если Трамп сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как он обещал.

Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь, — сказал Зеленский. .

Он также добавил, что если Трамп действительно имеет "формулу" прекращения войны, то он хочет знать, какая она.

Что сказал Трамп

Ранее Трамп заявил, что может остановить войну России против Украины. С этой целью он хочет сесть за стол переговоров с лидерами РФ и Украины.

Также бывший американский лидер пообещал передать Украине большее вооружение, если диктатор Владимир Путин не остановится, а если Украина не остановится — забрать запасы.

Реакция Зеленского на его заявление

Тогда Владимир Зеленский заявил, что если Украина откажется от такого предложения — отдать свои территории — и Трамп прекратит помощь, то как американский лидер будет действовать потом в случае возможной оккупации страны НАТО в результате поражения Украины?

То есть, он решил, что если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится, — добавил он.

Таким образом, по словам Зеленского, в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и мощную армию континента.

И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай — потом говори, — подчеркнул президент.

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