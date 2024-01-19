Президент Владимир Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и снова пригласил его в Украину.

Зеленский повторно пригласил Трампа в Украину

По словам Зеленского, он будет рад увидеть Трампа в Украине при том условии, если Трамп сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как он обещал.

Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь, — сказал Зеленский. . Поделиться

Он также добавил, что если Трамп действительно имеет "формулу" прекращения войны, то он хочет знать, какая она.

Что сказал Трамп

Ранее Трамп заявил, что может остановить войну России против Украины. С этой целью он хочет сесть за стол переговоров с лидерами РФ и Украины.

Также бывший американский лидер пообещал передать Украине большее вооружение, если диктатор Владимир Путин не остановится, а если Украина не остановится — забрать запасы.

Реакция Зеленского на его заявление

Тогда Владимир Зеленский заявил, что если Украина откажется от такого предложения — отдать свои территории — и Трамп прекратит помощь, то как американский лидер будет действовать потом в случае возможной оккупации страны НАТО в результате поражения Украины?

То есть, он решил, что если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится, — добавил он. Поделиться

Таким образом, по словам Зеленского, в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и мощную армию континента.