В НАТО спрогнозировали действия Трампа в случае победы на выборах в США

По словам заместителя генсека НАТО Мирчи Джоане, в случае нового президентства Дональда Трампа в США тот не сможет вывести страну из Альянса.
В НАТО не видят угрозы вывода США из НАТО со стороны Трампа
Свое мнение Джоане объясняет тем, что США нуждаются в поддержке союзников и партнеров и именно в НАТО их необходимое количество.
Джоан отметил, что у каждой страны свои правила демократической игры и в любом случае необходимо будет уважать выбор американского народа.
По его мнению, в случае победы на выборах, Трамп не будет реализовывать свои предвыборные заявления и пытаться вывести США из НАТО и реально ситуация будет развиваться в духе конструктивной логики.
Что известно о судебных делах против Трампа
Суд Нью-Йорка обязал экспрезидента США Дональда Трампа уплатить почти 400 тыс долларов в качестве судебных издержек изданию The New York Times и трем журналистам, раскрывшим в 2018 году налоговую отчетность Трампа.
По информации журналистов издания AP, в 2021 году Трамп обратился в суд с иском против издания The New York Times и трех его журналистов, обнародовавших материал об уклонении семьи экспрезидента от налогов, а также против племянницы Мэри Трамп.
Экспрезидент США потребовал от журналистов NYT и племянницы 100 млн долларов компенсации за участие "в коварном сговоре с целью получить конфиденциальные и очень секретные записи, которые они использовали для собственной выгоды".
Утверждалось, что Мэри Трамп была источником налоговой отчетности, на основе которой и была создана резонансная в то время публикация The New York Times, получившая в 2018 году Пулитцеровскую премию.
В нем утверждалось, что Дональд Трамп и его отец избежали уплаты налогов на ценные подарки и наследство путем создания фиктивной компании и занижения стоимости активов перед налоговыми органами.
В иске экспрезидент США также утверждал, что журналисты знали о мировом соглашении с Мэри Трамп, которое запрещало ей раскрывать документы, полученные в рамках иска по поводу имения отца Дональда Трампа – они и легли в основу публикации NYT.
Суд Нью-Йорка еще в мае 2023 года отклонил обвинения против The New York Times и ее журналистов, а теперь присудил более 392 тысяч долларов компенсации за судебные издержки, которые должен оплатить Трамп.
Иск последнего против племянницы все еще рассматривается. Она в свою очередь подала встречный иск против самого Трампа, утверждая, что он пытается "помешать ей и другим критиковать его в будущем".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-