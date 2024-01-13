В НАТО спрогнозировали действия Трампа в случае победы на выборах в США

По словам заместителя генсека НАТО Мирчи Джоане, в случае нового президентства Дональда Трампа в США тот не сможет вывести страну из Альянса.

В НАТО не видят угрозы вывода США из НАТО со стороны Трампа

Свое мнение Джоане объясняет тем, что США нуждаются в поддержке союзников и партнеров и именно в НАТО их необходимое количество.

Мы уже работали с Трампом и поэтому полностью уверены, что для Америки НАТО является местом, где у них больше всего союзников в одной организации, отмечает заместитель главы организации. Поделиться

Джоан отметил, что у каждой страны свои правила демократической игры и в любом случае необходимо будет уважать выбор американского народа.

В этом сложном мире, где растет роль Китая, где Китай, Россия, Северная Корея и Иран создают очень сложные альянсы, США в который раз за последние 75 лет осознают, насколько ценны глобально альянсы НАТО и Америки, - подчеркивает заместитель Столтенберга. Поделиться

По его мнению, в случае победы на выборах, Трамп не будет реализовывать свои предвыборные заявления и пытаться вывести США из НАТО и реально ситуация будет развиваться в духе конструктивной логики.

Что известно о судебных делах против Трампа

Суд Нью-Йорка обязал экспрезидента США Дональда Трампа уплатить почти 400 тыс долларов в качестве судебных издержек изданию The New York Times и трем журналистам, раскрывшим в 2018 году налоговую отчетность Трампа.

По информации журналистов издания AP, в 2021 году Трамп обратился в суд с иском против издания The New York Times и трех его журналистов, обнародовавших материал об уклонении семьи экспрезидента от налогов, а также против племянницы Мэри Трамп.

Экспрезидент США потребовал от журналистов NYT и племянницы 100 млн долларов компенсации за участие "в коварном сговоре с целью получить конфиденциальные и очень секретные записи, которые они использовали для собственной выгоды".

Утверждалось, что Мэри Трамп была источником налоговой отчетности, на основе которой и была создана резонансная в то время публикация The New York Times, получившая в 2018 году Пулитцеровскую премию.

В нем утверждалось, что Дональд Трамп и его отец избежали уплаты налогов на ценные подарки и наследство путем создания фиктивной компании и занижения стоимости активов перед налоговыми органами.

В иске экспрезидент США также утверждал, что журналисты знали о мировом соглашении с Мэри Трамп, которое запрещало ей раскрывать документы, полученные в рамках иска по поводу имения отца Дональда Трампа – они и легли в основу публикации NYT.

Суд Нью-Йорка еще в мае 2023 года отклонил обвинения против The New York Times и ее журналистов, а теперь присудил более 392 тысяч долларов компенсации за судебные издержки, которые должен оплатить Трамп.

Иск последнего против племянницы все еще рассматривается. Она в свою очередь подала встречный иск против самого Трампа, утверждая, что он пытается "помешать ей и другим критиковать его в будущем".