Трамп несет угрозу помощи Украине со стороны США — западные аналитики
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Трамп несет угрозу помощи Украине со стороны США — западные аналитики

Дональд Трамп
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Источник:  ЛИГА.net

По мнению ведущих западных аналитиков, бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы Белого дома может заявить о прекращении военной помощи Украине.

Что известно о намерениях Трампа прекратить военную помощь Украине

По словам научной сотрудницы Center for Strategic and International Studies, Элизабет Хоффман и старшего научного сотрудника в Центре Альфреда фон Оппенгейма для будущего Европы при Немецком совете по международным отношениям Бенджамина Таллиса, негативом для Украины является то, что внутренняя политика в США всегда преобладает над внешней.

Около 80% американцев озабочены проблемами на границе с Мексикой. Конгрессмены, желающие переизбраться, вынуждены считаться. Иначе избиратели могут говорить: Мы страдаем дома, потому почему мы присылаем деньги за границу? Конгрессменам нужно определенное политическое прикрытие, – отмечает аналитик.

Элизабет Хоффман подчеркнула, что выдвижение Трампа для участия в президентских выборах в США может сместить обсуждение помощи Украине в нежелательную сторону.

Он обещает завершить войну через 24 часа. Мне непонятно, что он поступал бы, если бы стал президентом. Я не вижу сценария, по которому США вышли бы из НАТО. Но в отношении Украины – да, есть риск быть покинут Трампа, - отметила Хоффман.

Что известно о готовности Европы компенсировать сокращение помощи Украине со стороны США

Со своей стороны, Бенджамин Таллис обращает внимание на обещания канцлера Германии Олафа Шольца увеличить объемы военной помощи Украине в случае сокращения аналогичных поставок со стороны США. Однако пока неизвестно, какой план на это Берлин.

Европа десятилетиями недоинвестировала в свои вооруженные силы. Германия была первой среди тех стран, которые это делали. И сейчас имеет свой бюджетный кризис. Победа изоляциониста Трампа может наоборот привести к контрреакции Европы. Она может сокращать помощь и накапливать ресурсы, потому что будет чувствовать угрозу от России напрямую, а не через Украину или гибридное противостояние, и это будет ошибочным для Европы решением, гораздо дешевле было бы победить Россию в Украине, - объясняет эксперт.

По его мнению, вероятная победа Трампа на президентских выборах в США снова поставит вопрос о преданности Вашингтона 5 статьи договора НАТО о коллективной обороне.

Трамп – не тот партнер, которого вы хотите на фоне Великой войны. Но если бы мы готовились, то увидели бы, что Германия действительно перевооружается, а не делает вид, что это делает. И увидели дискуссии о расширенном ядерном сдерживании, которых сейчас нет. Победа Байдена также является недооцененной угрозой. Есть риски, что основное внимание США будет сконцентрировано на Индо-Тихоокеанском регионе без увеличения поддержки Украины. Но победа Байдена лишит Россию фактора времени. И это может изменить игру: Сейчас Путин рассчитывает на победу республиканцев и говорит: Зачем мне заключать какое-либо соглашение с администрацией Байдена, когда я могу заключить его с Трампом? – отмечает аналитик.

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