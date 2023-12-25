Трамп несет угрозу помощи Украине со стороны США — западные аналитики

По мнению ведущих западных аналитиков, бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы Белого дома может заявить о прекращении военной помощи Украине.
Что известно о намерениях Трампа прекратить военную помощь Украине
По словам научной сотрудницы Center for Strategic and International Studies, Элизабет Хоффман и старшего научного сотрудника в Центре Альфреда фон Оппенгейма для будущего Европы при Немецком совете по международным отношениям Бенджамина Таллиса, негативом для Украины является то, что внутренняя политика в США всегда преобладает над внешней.
Элизабет Хоффман подчеркнула, что выдвижение Трампа для участия в президентских выборах в США может сместить обсуждение помощи Украине в нежелательную сторону.
Что известно о готовности Европы компенсировать сокращение помощи Украине со стороны США
Со своей стороны, Бенджамин Таллис обращает внимание на обещания канцлера Германии Олафа Шольца увеличить объемы военной помощи Украине в случае сокращения аналогичных поставок со стороны США. Однако пока неизвестно, какой план на это Берлин.
По его мнению, вероятная победа Трампа на президентских выборах в США снова поставит вопрос о преданности Вашингтона 5 статьи договора НАТО о коллективной обороне.
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