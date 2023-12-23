В Европарламенте призывают западных партнеров оказать мощную помощь Украине

Бывший командующий армией Эстонии, а ныне депутат Европарламента Рихо Террас призывает западных партнеров приложить серьезные усилия с целью оказания мощной поддержки Украине в развязанной Кремлем преступной войне.
Западные партнеры должны срочно решить проблемы с военной поддержкой Украины
Он подчеркнул, что, учитывая, что командование преступной армии РФ решило усилить давление на позиции украинских военных, следующие 2 недели будут очень важными.
Что известно о проблемах украинских военных на фронте из-за сокращения западной помощи
По информации журналистов издания The Washington Post, сокращение военной помощи Украине со стороны США повлекло за собой острый дефицит боеприпасов, из-за чего все наступательные операции были приостановлены.
Артиллерист по имени Артем рассказал корреспонденту, что теперь его пушка выпускает по враждебным целям всего 10-20 снарядов в день, тогда как раньше выстреливали в среднем 50 снарядов, а иногда и до 90.
Украинские военные, дислоцированные на фронте, заявили, что не видят аналогичных проблем с боеприпасами у российских захватчиков.
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