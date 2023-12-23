Западные партнеры должны срочно решить проблемы с военной поддержкой Украины

У Украины заканчиваются силы. А еще у нее кончается оборудование и оружие. А в России их тоже не так много. Но сейчас им удается собраться с силами для этого рождественского пришествия. Вы можете видеть, как это происходит. У российского диктатора Владимира Путина часто есть привычка портить Рождество, отмечает Рихо Террас. Поделиться

Он подчеркнул, что, учитывая, что командование преступной армии РФ решило усилить давление на позиции украинских военных, следующие 2 недели будут очень важными.

Вы видите, что они продвигаются вперед в разных местах. Так что это очень важно. Я считаю, что политические круги понимают, что Украине необходима военная поддержка. Если фронт развалится, и россияне смогут что-нибудь отвоевать, это будет плохим сигналом для всего мира. Что, в сущности, сильнейший военный альянс в мире вместе со своими единомышленниками по всему миру не может противостоять автократическим государствам. Я не думаю, что дело зайдет так далеко, но угроза, конечно, существует, и именно поэтому мы должны взять на себя все обязательства, - отмечает евродепутат Эстонии. Поделиться

Что известно о проблемах украинских военных на фронте из-за сокращения западной помощи

По информации журналистов издания The Washington Post, сокращение военной помощи Украине со стороны США повлекло за собой острый дефицит боеприпасов, из-за чего все наступательные операции были приостановлены.

Нашим артиллеристам предоставляется предел снарядов по каждой цели. Ребята устали – очень устали. Они все еще мотивированы — многие понимают, что у них нет другого выбора. Но вы не можете выиграть войну только по мотивации. У вас должно быть какое-нибудь численное преимущество, но с оружием и системами вооружения становится только хуже и хуже. Как долго мы сможем продержаться? Сложно сказать, но это не может быть долго. Это все понимают, - рассказал журналистам один из военных 128-й горно-штурмовой бригады, ведущий боевые действия в Запорожской области. Поделиться

Артиллерист по имени Артем рассказал корреспонденту, что теперь его пушка выпускает по враждебным целям всего 10-20 снарядов в день, тогда как раньше выстреливали в среднем 50 снарядов, а иногда и до 90.

Что можно сделать с 10 снарядами в день? Этого едва хватает, чтобы реагировать на их наступления – речь даже не идет о наступлении на их позиции, – спрашивает военный. Поделиться

Украинские военные, дислоцированные на фронте, заявили, что не видят аналогичных проблем с боеприпасами у российских захватчиков.