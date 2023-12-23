У Європарламенті закликають західних партнерів надати потужну допомогу Україні

Колишній командувач армії Естонії, а нині депутат Європарламенту Ріхо Террас закликає західних партнерів докласти серйозних зусиль із метою надання потужної підтримки Україні у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Західні партнери мають терміново вирішити проблеми із військовою підтримкою України
Він підкреслив, що з огляду на те, що командування злочинної армії РФ вирішло посилити тиск на позиції українських військових, наступні 2 тижні будуть дуже важливими.
Що відомо про проблеми українських військових на фронті через скорочення західної допомоги
За інформацією журналістів видання The Washington Post, скорочення військової допомоги Україні з боку США спричинило гострий дефіцит боєприпасів, через що всі наступальні операції були призупинені.
Артилерист на ім’я Артем розповів кореспонденту, що тепер його гармата випускає по ворожих цілях лише 10-20 снарядів на день, тоді як раніше вистрілювали у середньому 50 снарядів, а іноді й до 90.
Українські військові, дислоковані на фронті, також заявили, що не бачать аналогічних проблем із боєприпасами у російських загарбників.
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