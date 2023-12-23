У Європарламенті закликають західних партнерів надати потужну допомогу Україні

Західні партнери мають терміново вирішити проблеми із військовою підтримкою України

В України закінчуються сили. А ще у неї закінчується обладнання та зброя. А в Росії їх теж не так багато. Але зараз їм вдається зібратися з силами для цього різдвяного наступу. Ви можете бачити, як це відбувається. У російського диктатора Володимира Путіна часто є звичка псувати Різдво, - зазначає Ріхо Террас. Поширити

Він підкреслив, що з огляду на те, що командування злочинної армії РФ вирішло посилити тиск на позиції українських військових, наступні 2 тижні будуть дуже важливими.

Ви бачите, що вони просуваються вперед у різних місцях. Так що це дуже важливо. Я вважаю, що політичні кола розуміють, що Україні необхідна військова підтримка. Якщо фронт розвалиться, і росіяни зможуть щось відвоювати, це буде поганим сигналом для всього світу. Що, по суті, найсильніший військовий альянс у світі разом зі своїми однодумцями по всьому світу не може протистояти автократичним державам. Я не думаю, що справа зайде так далеко, але загроза, звісно, існує, і саме тому ми повинні взяти на себе всі зобов'язання, - наголошує євродепутат від Естонії. Поширити

Що відомо про проблеми українських військових на фронті через скорочення західної допомоги

За інформацією журналістів видання The Washington Post, скорочення військової допомоги Україні з боку США спричинило гострий дефіцит боєприпасів, через що всі наступальні операції були призупинені.

Нашим артилеристам дається ліміт снарядів по кожній цілі. Хлопці втомилися — дуже втомилися. Вони все ще вмотивовані — багато людей розуміють, що у них немає іншого вибору. Але ви не можете виграти війну лише на мотивації. У вас повинна бути якась чисельна перевага, але зі зброєю та системами озброєння стає тільки гірше і гірше. Як довго ми зможемо протриматися? Важко сказати, але це не може бути довго. Це всі розуміють, - розповів журналістам один з військових 128-ї гірсько-штурмової бригади, яке веде бойові дії у Запорізькій області. Поширити

Артилерист на ім’я Артем розповів кореспонденту, що тепер його гармата випускає по ворожих цілях лише 10-20 снарядів на день, тоді як раніше вистрілювали у середньому 50 снарядів, а іноді й до 90.

Що можна зробити з 10 снарядами на день? Цього ледь вистачає, щоб реагувати на їхні наступи — мова навіть не йде про наступ на їхні позиції, - питається військовий. Поширити

Українські військові, дислоковані на фронті, також заявили, що не бачать аналогічних проблем із боєприпасами у російських загарбників.