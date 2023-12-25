Трамп несе загрозу допомозі Україні з боку США — західні аналітики

На думку провідних західних аналітиків, колишній президент США Дональд Трамп у разі переобрання на пост глави Білого дому може заявити про припинення військової допомоги Україні.

Що відомо про наміри Трампа припинити військову допомогу Україні

За словами наукової співробітниці Center for Strategic and International Studies Елізабет Хоффман та старшого наукового співробітника у Центрі Альфреда фон Оппенгейма для майбутнього Європи при Німецькій раді з міжнародних відносин Бенджаміна Талліса, негативом для України є те, що внутрішня політика у США завжди переважає над зовнішньою.

Близько 80% американців стурбовані проблемами на кордоні з Мексикою. Конгресмени, які хочуть переобратися, змушені рахуватись. Інакше виборці можуть говорити: Ми страждаємо вдома, тому чому ми надсилаємо гроші за кордон? Конгресменам потрібне певне політичне прикриття, - зазначає аналітик. Поширити

Елізабет Хоффман підкреслила, що висування Трампа для участі у президентських виборах у США може змістити обговорення допомоги Україні у небажаний бік.

Він обіцяє завершити війну через 24 години. Мені незрозуміло, що він робив би, якби став президентом. Я не бачу сценарію, за яким США вийшли б з НАТО. Але щодо України – так, є ризик бути покинутою за Трампа, - зазначила Хоффман. Поширити

Що відомо про готовність Європи компенсувати скорочення допомоги Україні з боку США

Зі свого боку Бенджамін Талліс звертає увагу на обіцянки канцлера Німеччини Олафа Шольца збільшити обсяги військової допомоги Україні у разі скорочення аналогічних поставок з боку США. Однак наразі не відомо, який план на це має Берлін.

Європа десятиліттями недоінвестувала у свої збройні сили. Німеччина була першою серед тих країн, які це робили. І зараз має власну бюджетну кризу. Перемога ізоляціоніста Трампа може навпаки призвести до контрреакції Європи. Вона може скорочувати допомогу та накопичувати ресурси, бо відчуватиме загрозу від Росії безпосередньо, а не через Україну чи гібридне протистояння, і це буде помилковим для Європи рішенням, набагато дешевше було б перемогти Росію в Україні, - пояснює експерт. Поширити

На його думку, ймовірна перемога Трампа на президентських виборах у США знову поставить питання щодо відданості Вашингтона 5 статті договору НАТО щодо колективної оборони.