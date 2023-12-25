Трамп несе загрозу допомозі Україні з боку США — західні аналітики

На думку провідних західних аналітиків, колишній президент США Дональд Трамп у разі переобрання на пост глави Білого дому може заявити про припинення військової допомоги Україні.
Що відомо про наміри Трампа припинити військову допомогу Україні
За словами наукової співробітниці Center for Strategic and International Studies Елізабет Хоффман та старшого наукового співробітника у Центрі Альфреда фон Оппенгейма для майбутнього Європи при Німецькій раді з міжнародних відносин Бенджаміна Талліса, негативом для України є те, що внутрішня політика у США завжди переважає над зовнішньою.
Елізабет Хоффман підкреслила, що висування Трампа для участі у президентських виборах у США може змістити обговорення допомоги Україні у небажаний бік.
Що відомо про готовність Європи компенсувати скорочення допомоги Україні з боку США
Зі свого боку Бенджамін Талліс звертає увагу на обіцянки канцлера Німеччини Олафа Шольца збільшити обсяги військової допомоги Україні у разі скорочення аналогічних поставок з боку США. Однак наразі не відомо, який план на це має Берлін.
На його думку, ймовірна перемога Трампа на президентських виборах у США знову поставить питання щодо відданості Вашингтона 5 статті договору НАТО щодо колективної оборони.
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