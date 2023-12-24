Ісландія приєдналася до двох коаліцій для підтримки України та надасть кошти на медичну допомогу

Ісландія приєдналася до ІТ-коаліції та Коаліції з розмінування, які надають підтримку Україні. Також країна виділила кошти на закупівлю медичних засобів для України.

Ісландія приєднується до IT-коаліції та Коаліції з розмінування

Міноборони України повідомляє, що Ісландія також оголосила додаткове фінансування обсягом 340 000 євро через Комплексний пакет допомоги НАТО для закупівлі медичних засобів для України.

Ми сподіваємося, що наша підтримка призведе до зміцнення оборонного потенціалу України. Приєднуючись до коаліцій та надаючи додаткове фінансування у рамках Комплексного пакету допомоги НАТО, ми продовжуємо нашу нелетальну підтримку України у боротьбі проти несправедливого та незаконного вторгнення Росії, - сказав очільник МЗС Ісландії Б'ярні Бенедіктссон. Поширити

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що завдяки партнерам Україна зможе посилити сфери інформаційних технологій, зв'язку та кібербезпеки, а також мати необхідне навчання та обладнання для розмінування.

У Міноборони додають, що з повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ісландія надавала гуманітарну, економічну та безпекову підтримку Україні здебільшого через міжнародні організації — ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатонаціональні форуми.

Коаліція з розмінування та IT-коаліція: що відомо

У липні Литва оголосила про формування коаліції з розмінування України. Про це домовилися на дистанційному засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Станом на листопад готовність узяти участь у коаліції з розмінування висловила 21 країна.

У вересні під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн Естонія, Люксембург і Україна започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме Збройні сили України в кіберсфері.

Наразі до складу IT-коаліції входять вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія. Велика Британія та Італія також оголосили про свій намір приєднатися.