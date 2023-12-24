Исландия присоединилась к двум коалициям для поддержки Украины и предоставит средства на медицинскую помощь

Исландия присоединилась к ИТ-коалиции и коалиции по разминированию, которые оказывают поддержку Украине. Также страна выделила средства на покупку медицинских средств для Украины.

Исландия присоединяется к IT-коалиции и коалиции по разминированию

Минобороны Украины сообщает, что Исландия также объявила дополнительное финансирование в размере 340 000 евро через Комплексный пакет помощи НАТО для закупки медицинских средств для Украины.

Мы надеемся, что наша поддержка приведет к укреплению оборонного потенциала Украины. Присоединяясь к коалициям и предоставляя дополнительное финансирование в рамках Комплексного пакета помощи НАТО, мы продолжаем нашу нелетальную поддержку Украины в борьбе с несправедливым и незаконным вторжением России, - сказал глава МИД Исландии Бьярни Бенедиктссон. Поделиться

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что благодаря партнерам Украина сможет усилить сферы информационных технологий, связи и кибербезопасности, а также иметь необходимое обучение и оборудование для разминирования.

В Минобороны добавляют, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Исландия оказывала гуманитарную, экономическую и поддержку безопасности Украины в основном через международные организации — ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многонациональные форумы.

Коалиция по разминированию и IT-коалиция: что известно

В июле Литва объявила о формировании коалиции по разминированию Украины. Об этом договорились на дистанционном заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

По состоянию на ноябрь готовность принять участие в коалиции по разминированию выразила 21 страна.

В сентябре во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн Эстония, Люксембург и Украина положили начало ИТ-коалиции, которая будет поддерживать Вооруженные силы Украины в киберсфере.

В настоящее время в состав IT-коалиции входят восемь стран: Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Япония. Великобритания и Италия также объявили о своем намерении присоединиться.