Исландия присоединилась к двум коалициям для поддержки Украины и предоставит средства на медицинскую помощь

Исландия присоединилась к ИТ-коалиции и коалиции по разминированию, которые оказывают поддержку Украине. Также страна выделила средства на покупку медицинских средств для Украины.
Исландия присоединяется к IT-коалиции и коалиции по разминированию
Минобороны Украины сообщает, что Исландия также объявила дополнительное финансирование в размере 340 000 евро через Комплексный пакет помощи НАТО для закупки медицинских средств для Украины.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что благодаря партнерам Украина сможет усилить сферы информационных технологий, связи и кибербезопасности, а также иметь необходимое обучение и оборудование для разминирования.
В Минобороны добавляют, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Исландия оказывала гуманитарную, экономическую и поддержку безопасности Украины в основном через международные организации — ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многонациональные форумы.
Коалиция по разминированию и IT-коалиция: что известно
В июле Литва объявила о формировании коалиции по разминированию Украины. Об этом договорились на дистанционном заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
По состоянию на ноябрь готовность принять участие в коалиции по разминированию выразила 21 страна.
В сентябре во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн Эстония, Люксембург и Украина положили начало ИТ-коалиции, которая будет поддерживать Вооруженные силы Украины в киберсфере.
В настоящее время в состав IT-коалиции входят восемь стран: Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Япония. Великобритания и Италия также объявили о своем намерении присоединиться.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-