Глава МЗС Британії натякнув на збільшення допомоги Україні наступного року
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Глава МЗС Британії натякнув на збільшення допомоги Україні наступного року

Девід Кемерон
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Джерело:  The Telegraph

Велика Британія може потенційно надати Україні більше військової допомоги наступного року.  Так вважає очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон.

Британія може збільшити допомогу Україні

Кемерон в інтерв’ю The Telegraph назвав агресію Росії однією з головних загроз світовій безпеці.

Протягом 2022023 років Британія надала Україні військової допомоги на понад 2 мільярди фунтів стерлінгів.

Кемерон вважає, що наступного року такий рівень підтримки продовжиться.

Я думаю, що потенційно ми могли б досягти більшого, ніж зараз. Ми розглядаємо, які елементи витрат ми також могли б закласти на багаторічну основу.

Міністр припустив, що можна зробити більше, щоб значно збільшити кількість зброї та техніки, що виробляється британськими оборонними фірмами, щоб поповнити запаси, виснажені війною в Україні.

Ми повинні сприймати збільшення наших запасів як щось добре для українців, а також добре для нас у більш небезпечному світі.

Візит Кемерона в Україну

16 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся із новопризначеним державним секретарем у закордонних справах Девідом Кемероном.

Посадовці обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного «зернового коридору».

Зеленський подякував Британії за підтримку функціонування «зернового коридору» та спільні зусилля для страхування суден.

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