Глава МЗС Британії натякнув на збільшення допомоги Україні наступного року

Велика Британія може потенційно надати Україні більше військової допомоги наступного року. Так вважає очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон.
Британія може збільшити допомогу Україні
Кемерон в інтерв’ю The Telegraph назвав агресію Росії однією з головних загроз світовій безпеці.
Протягом 2022023 років Британія надала Україні військової допомоги на понад 2 мільярди фунтів стерлінгів.
Кемерон вважає, що наступного року такий рівень підтримки продовжиться.
Міністр припустив, що можна зробити більше, щоб значно збільшити кількість зброї та техніки, що виробляється британськими оборонними фірмами, щоб поповнити запаси, виснажені війною в Україні.
Візит Кемерона в Україну
16 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся із новопризначеним державним секретарем у закордонних справах Девідом Кемероном.
Посадовці обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного «зернового коридору».
Зеленський подякував Британії за підтримку функціонування «зернового коридору» та спільні зусилля для страхування суден.
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