Глава МИД Британии намекнул на увеличение помощи Украине в следующем году
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Глава МИД Британии намекнул на увеличение помощи Украине в следующем году

Дэвид Кэмерон
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Источник:  The Telegraph

Великобритания может потенциально предоставить Украине больше военной помощи в следующем году. Так считает глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Великобритания может увеличить помощь Украине

Кэмерон в интервью The Telegraph назвал агрессию России одной из главных угроз мировой безопасности.

В течение 2022023 лет Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Кэмерон считает, что в следующем году такой уровень поддержки продолжится.

Я думаю, что потенциально мы могли бы добиться большего, чем сейчас. Мы рассматриваем, какие элементы расходов мы могли бы заложить на многолетнюю основу.

Министр предположил, что можно сделать больше, чтобы значительно увеличить количество производимого британскими оборонными фирмами оружия и техники, чтобы пополнить запасы, истощенные войной в Украине.

Мы должны воспринимать увеличение наших запасов как хорошее для украинцев, а также хорошее для нас в более опасном мире.

Визит Кемерона в Украину

16 ноября президент Владимир Зеленский встретился с новоназначенным государственным секретарем по иностранным делам Дэвидом Кэмероном.

Чиновники обсудили ситуацию в Черном море и дальнейшую работу альтернативного «зернового коридора».

Зеленский поблагодарил Британию за поддержку функционирования «зернового коридора» и совместные усилия по страхованию судов.

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