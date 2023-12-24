Глава МИД Британии намекнул на увеличение помощи Украине в следующем году

Великобритания может потенциально предоставить Украине больше военной помощи в следующем году. Так считает глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
Великобритания может увеличить помощь Украине
Кэмерон в интервью The Telegraph назвал агрессию России одной из главных угроз мировой безопасности.
В течение 2022023 лет Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 2 миллиарда фунтов стерлингов.
Кэмерон считает, что в следующем году такой уровень поддержки продолжится.
Министр предположил, что можно сделать больше, чтобы значительно увеличить количество производимого британскими оборонными фирмами оружия и техники, чтобы пополнить запасы, истощенные войной в Украине.
Визит Кемерона в Украину
16 ноября президент Владимир Зеленский встретился с новоназначенным государственным секретарем по иностранным делам Дэвидом Кэмероном.
Чиновники обсудили ситуацию в Черном море и дальнейшую работу альтернативного «зернового коридора».
Зеленский поблагодарил Британию за поддержку функционирования «зернового коридора» и совместные усилия по страхованию судов.
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