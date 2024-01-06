Конкурент Трампа на президентских выборах хочет вывести США из НАТО

Один из кандидатов от Республиканской партии в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что хочет вывести США из НАТО, если станет президентом.

Рамасвами хочет вывести США из НАТО

Politico пишет, что эти заявления Рамасвами наиболее радикальные среди кандидатов в президенты США.

Дни НАТО могут быть сочтены, если Рамасвами или кто-то, разделяющий его общее мировоззрение, как бывший президент Дональд Трамп, победит на выборах в ноябре. Поделиться

В октябре прошлого года Рамасвами сказал Politico, что идея выхода США из НАТО «умна», но не поддержал выход США из блока.

По словам издания, такой шаг поставил бы под угрозу способность НАТО служить надежной силой сдерживания России.

Это также может стать началом крупнейшего трансатлантического кризиса в последние десятилетия, что приведет к вопросам Европы, Северной Америки и даже Азии о готовности Америки защищать или поддерживать союзников в минуты нужды.

Рамасвами, также выступавший за выход США из ООН, частно придерживался мнения, что пора выводить США из НАТО.

Представительница президентской кампании Рамасвами Триша Маклафлин отказалась прямо комментировать, что он будет делать в отношении НАТО, но не опровергла позицию кандидата.

Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои военные инвестиционные обязательства и при необходимости переоценят нашу собственную поддержку. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны безосновательно увеличил риск большого конфликта с Россией, – сказала она. Поделиться

В то же время Рамасвами наряд будет иметь возможность вывести США из НАТО. Опросы показывают, что занимает четвертое место в национальных опросах.

Выведет ли Трамп США из НАТО

Во время своего президентства Дональд Трамп обсуждал выход США из альянса и, возможно, еще не сделает этого, если снова войдет в Овальный кабинет.

Мы должны завершить процесс, который мы начали под моей администрацией, фундаментально переоценив цель и миссию НАТО, – говорится на веб-сайте его кампании. Поделиться

В то же время американские законодатели из демократической и республиканской партии приняли меры, чтобы предотвратить выход США из НАТО.

Конгресс одобрил законопроект, запрещающий любому президенту в одностороннем порядке прекращать участие Америки в альянсе.