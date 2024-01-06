Конкурент Трампа на президентских выборах хочет вывести США из НАТО

Один из кандидатов от Республиканской партии в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что хочет вывести США из НАТО, если станет президентом.
Рамасвами хочет вывести США из НАТО
Politico пишет, что эти заявления Рамасвами наиболее радикальные среди кандидатов в президенты США.
В октябре прошлого года Рамасвами сказал Politico, что идея выхода США из НАТО «умна», но не поддержал выход США из блока.
По словам издания, такой шаг поставил бы под угрозу способность НАТО служить надежной силой сдерживания России.
Это также может стать началом крупнейшего трансатлантического кризиса в последние десятилетия, что приведет к вопросам Европы, Северной Америки и даже Азии о готовности Америки защищать или поддерживать союзников в минуты нужды.
Рамасвами, также выступавший за выход США из ООН, частно придерживался мнения, что пора выводить США из НАТО.
Представительница президентской кампании Рамасвами Триша Маклафлин отказалась прямо комментировать, что он будет делать в отношении НАТО, но не опровергла позицию кандидата.
В то же время Рамасвами наряд будет иметь возможность вывести США из НАТО. Опросы показывают, что занимает четвертое место в национальных опросах.
Выведет ли Трамп США из НАТО
Во время своего президентства Дональд Трамп обсуждал выход США из альянса и, возможно, еще не сделает этого, если снова войдет в Овальный кабинет.
В то же время американские законодатели из демократической и республиканской партии приняли меры, чтобы предотвратить выход США из НАТО.
Конгресс одобрил законопроект, запрещающий любому президенту в одностороннем порядке прекращать участие Америки в альянсе.
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