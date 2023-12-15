Конгресс запретил президенту самостоятельно принимать решение о выходе США из НАТО

Это инициатива сенаторов от демократов и республиканцев – Тима Кейна и Марко Рубио, которая включена в ежегодный Акт об ассигнованиях на национальную оборону, принятый Конгрессом 14 декабря.

Конгресс США принял новый важный закон

Конгресс США внес в законодательство запрет любому президенту выводить Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.

Об этом сообщает The Hill.

Это инициатива сенаторов от демократов и республиканцев – Тима Кейна и Марко Рубио, которая включена в ежегодный акт об ассигнованиях на национальную оборону, который Конгресс принял 14 декабря. Ожидается, что закон подпишет президент Джо Байден.

Издание отмечает, что это положение подчеркивает приверженность Конгрессу НАТО, который критиковал бывший президент США Дональд Трамп во время его пребывания в должности.

НАТО остается сильным в ответ на войну (президента РФ Владимира) Путина в Украине и растущие вызовы по всему миру. Поделиться

По его словам, закон подтверждает поддержку США Альянса, который имеет фундаментальное значение для американской национальной безопасности, а также посылает мощный сигнал авторитарным режимам по всему миру, что свободный мир остается единым.

Мы должны гарантировать, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников, – заявил Рубио. Поделиться

Трамп, являющийся лидером поддержки в президентской гонке за номинацию от Республиканской партии, озвучивал неоднозначные заявления относительно НАТО, из-за чего его критики опасались, что он может отказаться от обязательств Вашингтона по соглашению о взаимной обороне Альянса или полностью выведет из него США.

В то же время сторонники экспрезидента утверждают, что его жесткие заявления и критика Альянса вдохновили страны-члены выполнить свои обязательства по достижению 2% оборонных расходов, облегчив бремя для Соединенных Штатов.

Белый дом прокомментировал заявления Путина по Украине

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, республиканцы в Конгрессе, блокирующие помощь Украине, должны были услышать послание Путина.

Но я надеюсь, что республиканцы Палаты представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали громкое и четкое сообщение Путина. Мы все знаем, что это значит. Почти 20 месяцев спустя после того, как он начал свое жестокое и варварское вторжение, Путин заявил сегодня, что его агрессия в Украине не закончится и мир будет только, когда наши цели будут достигнуты, - сказал Кирби. Поделиться

По мнению представителя Белого дома, Путин на своей ежегодной пресс-конференции "удвоил свою цель завоевать Украину и покорить ее народ".

Кирби подчеркнул, что пока Конгресс уходит на рождественские каникулы, украинцы продолжают борьбу. Он подчеркнул, что помощь нужна сейчас, а не после праздников.

Если этого недостаточно, чтобы растрогать вас или изменить ваше мнение, подумайте о наших собственных интересах. Мы знаем, что происходящее в Украине происходит не только в Украине. Это не чужая война. Путин бросает вызов тому самому международному порядку, который мы помогали строить. Он бросает вызов Уставу ООН. Он бросает вызов самому понятию суверенитета. Он бросает вызов самой демократии, – заявил Кирби. Поделиться

Как сказал представитель Белого дома, США не могут позволить себе не помогать Украине, а диктаторы продолжают действовать, если не расплачиваются за свою агрессию.