Конгрес заборонив президенту самостійно приймати рішення про вихід США з НАТО

Це ініціатива сенаторів від демократів та республіканців – Тіма Кейна та Марко Рубіо, яка включена до щорічного Акту про асигнування на національну оборону, ухваленого Конгресом 14 грудня.

Конгрес США прийняв новий важливий закон

Конгрес США вніс до законодавства заборону будь-якому президенту виводити Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.

Про це повідомляє The Hill.

Це ініціатива сенаторів від демократів та республіканців – Тіма Кейна та Марко Рубіо, яка включена до щорічного Акту про асигнування на національну оборону, який Конгрес ухвалив 14 грудня. Очікується, що закон підпише президент Джо Байден.

Видання наголошує, що це положення підкреслює прихильність Конгресу до НАТО, який критикував колишній президент США Дональд Трамп під час його перебування на посаді.

НАТО залишається сильним у відповідь на війну (президента РФ Володимира) Путіна в Україні та виклики, що зростають в усьому світі. Поширити

За його словами, закон підтверджує підтримку США Альянсу, який має фундаментальне значення для американської національної безпеки, а також посилає потужний сигнал авторитарним режимам у всьому світі, що вільний світ залишається єдиним.

Ми повинні гарантувати, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників, – заявив Рубіо. Поширити

Трамп, який є лідером підтримки в президентських перегонах за номінацію від Республіканської партії, озвучував неоднозначні заяви щодо НАТО, через що його критики побоювалися, що він може відмовитися від зобов'язань Вашингтона щодо угоди про взаємну оборону Альянсу або повністю виведе з нього США.

Водночас, прихильники експрезидента стверджують, що його жорсткі заяви та критика Альянсу надихнули країни-члени виконати свої зобов'язання щодо досягнення 2% оборонних витрат, полегшивши тягар для Сполучених Штатів.

Білий дім прокоментував заяви Путіна щодо України

Як зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, республіканці у Конгресі, які блокують допомогу Україні, повинні були почути послання Путіна.

Але я сподіваюся, що ті республіканці Палати представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули голосне та чітке повідомлення Путіна. Ми всі знаємо, що це означає. Майже через 20 місяців після того, як він розпочав своє жорстоке та варварське вторгнення, Путін заявив сьогодні, що його агресія в Україні не закінчиться і мир буде тільки, коли наші цілі будуть досягнуті, - сказав Кірбі. Поширити

На думку представника Білого дому, Путін на своїй щорічній прес-конференції "подвоїв свою мету завоювати Україну та підкорити її народ".

Кірбі наголосив, що поки Конгрес йде на різдвяні канікули, українці продовжують боротьбу. Він підкреслив, що допомога потрібна зараз, а не після свят.

Якщо цього недостатньо, щоб зворушити вас або змінити вашу думку, подумайте про наші власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, відбувається не тільки в Україні. Це не чужа війна. Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомагали будувати. Він кидає виклик Статуту ООН. Він кидає виклик самому поняттю суверенітету. Він кидає виклик самій демократії, - заявив Кірбі. Поширити

Як сказав представник Білого дому, США не можуть дозволити собі не допомагати Україні, а диктатори продовжують діяти, якщо не розплачуються за свою агресію.