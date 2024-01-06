Конкурент Трампа на президентських виборах хоче вивести США з НАТО

Один з кандидатів від Республіканської партії у президенти США Вівек Рамасвамі заявив, що хоче вивести США з НАТО, якщо стане президентом.

Рамасвамі хоче вивести США з НАТО

Politico пише, що ці заяви Рамасвамі є найрадикальнішими серед кандидатів у президенти США.

Дні НАТО можуть бути злічені, якщо Рамасвамі або хтось, хто поділяє його загальний світогляд, як колишній президент Дональд Трамп, переможе на виборах у листопаді. Поширити

У жовтні минулого року Рамасвамі сказав Politico, що ідея виходу США з НАТО є «розумною», але не підтримав вихід США з блоку.

За словами видання, такий крок поставив би під загрозу здатність НАТО служити надійною силою стримування Росії.

Це також може стати початком найбільшої трансатлантичної кризи за останні десятиліття, що призведе до запитань Європи, Північної Америки та навіть Азії щодо готовності Америки захищати чи підтримувати союзників у хвилини потреби.

Рамасвамі, який також виступав за вихід США з ООН, приватно дотримувався думки, що настав час виводити США з НАТО.

Представниця президентської кампанії Рамасвамі Тріша Маклафлін відмовилася прямо коментувати, що він робитиме щодо НАТО, але не заперечила позицію кандидата.

Вівек серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх військових інвестиційних зобов’язань, і за необхідності переоцінить нашу власну підтримку. Він також вважає, що експансіонізм НАТО після холодної війни безпідставно збільшив ризик великого конфлікту з Росією, – сказала вона. Поширити

Водночас Рамасвамі наряд чи матиме можливість вивести США з НАТО. Опитування показують, що він займає четверте місце в національних опитуваннях.

Чи виведе Трамп США з НАТО

Під час свого президентства Дональд Трамп обговорював вихід США з альянсу і, можливо, ще не зробить це, якщо знову увійде в Овальний кабінет.

Ми маємо завершити процес, який ми розпочали під моєю адміністрацією, фундаментально переоцінивши мету та місію НАТО, – йдеться на веб-сайті його кампанії. Поширити

Водночас американські законодавці з демократичної та республіканської партії вжили заходів, щоб запобігти виходу США з НАТО.

Конгрес схвалив законопроєкт, який забороняє будь-якому президенту в односторонньому порядку припиняти участь Америки в альянсі.